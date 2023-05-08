Два інгредієнти і готово – рецепт желейних рулетиків

8 травня 2023, 12:13
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Джерело:

Смачні домашні рецепти

Желейні рулетики – пухкі, солодкі ласощі, які ви з легкістю можете приготувати вдома разом з дитиною.

Яскраві ласощі всього з двох інгредієнтів можна приготувати всього за 20 хвилин, решта часу йде тільки на застигання в холодильнику.

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Їх можна формувати з різних кольорів, поєднувати їх та комбінувати. Спробувавши желейні рулетики один раз, більше не будете купувати їх в магазині.

Рецепт желейних рулетиків

  • Час: 20 хвилин (1 година на застигання)
  • Порції: 4

Приготування:

️Є два варіанти розтоплення желе:
 – Додаємо гарячу воду і розмішуємо до однорідності, 1 пачка желе – 100 грамів води.
 – Додаємо холодну воду, чекаємо 15 хвилин і тоді підігріваємо на вогні до розтоплення желатину і цукру.

  • ️Одне желе охолоджуємо до кімнатної температури, інше – охолоджуємо так само і збиваємо близько 5 хвилин міксером до пишної піни.
  • ️Об'єднуємо рідке і збите желе, виливаємо їх у форму застелену пергаментом і змазану каплею олії, кладемо в холодильник на 1 годину для стабілізації.
  • ️Виймаємо, скручуємо в рулет і зубною ниткою нарізаємо на шматочки.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак