Як приготувати желейний торт: простий рецепт з ягодами

13 жовтня 2021 , 22:11
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Джерело:

інстаграм Яни Станішевської

Желейні торти полюбляють не тільки діти, а й дорослі. Адже вони такі ніжні! Головне дочекатися доки він повністю застигне, адже цей процес займає трішки часу.

Ягідний шар для торта можна готувати з чорниці, малини, полуниці, ківі чи апельсинів. Все залежить від ваших смаків та сезону.

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Рецепт желейного торта з малиною

  • Час: 6 – 8 годин
  • Порції: 6


Желейний торт / Фото Яни Станішевської

Інгредієнти:
 – 400 г малини;
 – 1 пакетик малинового желе;
 – 500 мл вершків жирністю від 30 – 33%;
 – 2 – 3 ст. л. цукрової пудри;
 – 1 ст. л. желатину.

Приготування:

  1. Підготуйте дві форми: більшу і меншу. 
  1. На дно меншою форми викладіть шар харчової плівки. Зверху викладіть малину.
  1. Приготуйте малинове желе згідно інструкції на упаковці. Вилийте його зверху на малину так, щоб він покривав її повністю.
  1. Відправте в холодильник охолоджуватися та загуснути на 2 години.
  1. Через відведений час приготуйте вершковий шар. Збийте вершки з цукровою пудрою до пишності.
  1. Додайте до желатину 80 мілілітрів води, щоб він набух.
  1. Додайте желатин до вершків та перемішайте.
  1. Дістаньте з холодильника малинове желе, переверніть його та перекладіть в більшу форму для торта.
  1. Зверху вилийте вершкову масу та розрівняйте ложкою.
  1. Відправте торт в холодильник на кілька годин.
  1. Готовий торт прикрасьте на ваш смак та подавайте до столу. Смачного!
Автор: Богданна Рибак