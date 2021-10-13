Як приготувати желейний торт: простий рецепт з ягодами
13 жовтня 2021 , 22:11Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Яни Станішевської
Желейні торти полюбляють не тільки діти, а й дорослі. Адже вони такі ніжні! Головне дочекатися доки він повністю застигне, адже цей процес займає трішки часу.
Ягідний шар для торта можна готувати з чорниці, малини, полуниці, ківі чи апельсинів. Все залежить від ваших смаків та сезону.
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Рецепт желейного торта з малиною
- Час: 6 – 8 годин
- Порції: 6
Желейний торт / Фото Яни Станішевської
– 400 г малини;
– 1 пакетик малинового желе;
– 500 мл вершків жирністю від 30 – 33%;
– 2 – 3 ст. л. цукрової пудри;
– 1 ст. л. желатину.
Приготування:
- Підготуйте дві форми: більшу і меншу.
- На дно меншою форми викладіть шар харчової плівки. Зверху викладіть малину.
- Приготуйте малинове желе згідно інструкції на упаковці. Вилийте його зверху на малину так, щоб він покривав її повністю.
- Відправте в холодильник охолоджуватися та загуснути на 2 години.
- Через відведений час приготуйте вершковий шар. Збийте вершки з цукровою пудрою до пишності.
- Додайте до желатину 80 мілілітрів води, щоб він набух.
- Додайте желатин до вершків та перемішайте.
- Дістаньте з холодильника малинове желе, переверніть його та перекладіть в більшу форму для торта.
- Зверху вилийте вершкову масу та розрівняйте ложкою.
- Відправте торт в холодильник на кілька годин.
- Готовий торт прикрасьте на ваш смак та подавайте до столу. Смачного!