Тертий пиріг – рецепт домашньої випічки без зайвих труднощів
25 квітня 2023, 13:36Читать новость на русском
Джерело:Микола Люлько
Не знаєте, що приготувати з домашнього варення? У нас є відмінний варіант – рецепт тертого пирога нашвидкуруч.
Тертий пиріг – це яскрава домашня випічка, яку не раз готували вдома наші бабусі. Найкращим пиріг виходить з домашнім варення, бажано густим.
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Варення до випічки можна використовувати будь-яке: яблучне, малинове, сливове, смородинове. Щоразу змінюючи його, у вас буде новий смак пирога.
Рецепт тертого пирога з варенням
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- Поєднуємо яйця, цукор, сіль, соду та перемішуємо. Додаємо м'яке масло і знову перемішуємо.
- Висипаємо частинами борошно вмішуючи його в масу. 1/4 замішаного тіста катаємо в декілька кульок для зручності та відправляємо в морозилку на 15 – 20 хвилин.
- Основну масу тіста розкатуємо, викладаємо на деко та робимо проколи виделкою.
- Розмащуємо варення (абрикосове, яблучне, полуничне, смородинове), так щоб не доходило до країв по 5 міліметрів, тому що пригорить.
- Коли кульки тіста застигнуть, рівномірно натираємо, щоб покрило все варення.
- Посипаємо пудрою чи цукром.
- Відправляємо запікатись на температурі 170 градусів 25 – 35 хвилин в духовку.
Смачного!