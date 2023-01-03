Акценти завжди важливі: як приготувати шматочки апельсинів, якими можна прикрасити що завгодно

Подача страв – такий самий важливий елемент, як і їх смак. Апетит повинен з'явитися одразу, як ми бачимо їжу, і декорація точно ніколи не буде зайвою.

Апельсинові кільця прекрасно пасують не лише для декорування ялинкових прикрас. Вони чудово доповнять напої, десерти та навіть салат й звичні основні страви. Особливих складнощів із їх приготуванням не виникне ні в кого, адже весь процес займає буквально кілька хвилин, кожна з яких вартує отриманого результату.

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Як приготувати апельсини для декору

Спочатку слід обрати правильні фрукти. Їх шкірка повинна бути твердою та товстою, інакше їх вигляд буде не надто ефективним.

Сушені апельсини – завжди вдале рішення для декору простору та страв / Фото Pexels

Потім апельсини потрібно порізати на кільця товщиною у кілька міліметрів. Робити це потрібно обережно, щоб не пошкодити м'якоть фрукта. Коли справу зроблено, потрібно акуратно протерти кільця паперовим рушником, аби позбутися зайвого соку.

Процес сушіння апельсинів залежить від того, скільки часу у вас для цього є. Доволі поширеним рішенням є розкласти шматочки апельсинів на радіаторі, але тоді сушити одяг доведеться деінде, а дозволити собі такий підхід можуть далеко не всі.

Кращим рішенням буде духовка: застеляємо деко пергаментом, викладаємо кружечки апельсинів та ставимо під температуру у 80 градусів приблизно на 2 години. У процесі потрібно регулярно перевертати шматочки.

Зекономити час дозволить мікрохвильовка, але часто трапляються випадки, коли апельсини горять та втрачають свій вигляд, тож цей спосіб рекомендують вкрай рідко.