Як красиво розфарбувати яйця на Великдень: покрокова інструкція

Настав час потрішки готуватися до Великодня, щоб потім в поспіхах не шукати рецепти та поради. Ми підготували для вас чітку інструкцію по фарбуванню святкових яєць.

Як ви розфарбовуєте святкові яйця? Існує безліч способів: замочувати у лушпинні цибулі, фарбувати соком буряка чи шпинату або найпростіший – використати вже готові барвники.

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Ми підготували для вас цікаву інструкцію, як розфарбувати пасхальні яйця, так щоб вони були яскравими та різнокольоровими.

Як розфарбувати пасхальні яйця

Заздалегідь відваріть курячі яйця у підсоленій воді до готовності. Охолодіть їх у холодній воді. Беремо стільки глибоких мисочок, скільки барвників у нас є. В кожну з них додайте трішки води та барвник. Чим менше води, тим яскравішим буде ваш колір – 1 столову ложку. Щоб колір закріпився додайте до кожної з мисочок по 1 чайній ложці оцту та перемішуємо. Кожне яйце загорніть у шар паперового рушника за принципом цукерки. У кожну мисочку з барвником занурте ватну паличку. Робимо різнокольорові цяточки по поверхні паперу. Старайтеся розфарбовувати пасхальні яйця яскравими кольорами, щоб вони не вийшли занадто темними. Щільно притисніть паперовий рушник до яйця. Залишіть яйце у розфарбованому рушнику на 20 хвилин. Зніміть шар паперу. Яйце готове!

– барвники;– оцет;– паперові рушники;– вода;– ватні палички;– яйця.

Додатково яйця можна пофарбувати кондурином – харчовим золотом.