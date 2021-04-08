Як красиво розфарбувати яйця на Великдень: покрокова інструкція

Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм ПП рецепти

Настав час потрішки готуватися до Великодня, щоб потім в поспіхах не шукати рецепти та поради. Ми підготували для вас чітку інструкцію по фарбуванню святкових яєць.

Як ви розфарбовуєте святкові яйця? Існує безліч способів: замочувати у лушпинні цибулі, фарбувати соком буряка чи шпинату або найпростіший – використати вже готові барвники.

Читайте також Як зробити квас із березового соку: домашній рецепт

Ми підготували для вас цікаву інструкцію, як розфарбувати пасхальні яйця, так щоб вони були яскравими та різнокольоровими.

Як розфарбувати пасхальні яйця

Інгредієнти:
– барвники;
– оцет;
– паперові рушники;
– вода;
– ватні палички;
– яйця.
  1. Заздалегідь відваріть курячі яйця у підсоленій воді до готовності. Охолодіть їх у холодній воді.
  2. Беремо стільки глибоких мисочок, скільки барвників у нас є. В кожну з них додайте трішки води та барвник. Чим менше води, тим яскравішим буде ваш колір – 1 столову ложку.
  3. Щоб колір закріпився додайте до кожної з мисочок по 1 чайній ложці оцту та перемішуємо.
  4. Кожне яйце загорніть у шар паперового рушника за принципом цукерки.
  5. У кожну мисочку з барвником занурте ватну паличку.
  6. Робимо різнокольорові цяточки по поверхні паперу. Старайтеся розфарбовувати пасхальні яйця яскравими кольорами, щоб вони не вийшли занадто темними.
  7. Щільно притисніть паперовий рушник до яйця. Залишіть яйце у розфарбованому рушнику на 20 хвилин.
  8. Зніміть шар паперу. Яйце готове!

Додатково яйця можна пофарбувати кондурином – харчовим золотом.