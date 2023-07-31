Не готуйте так молоду картоплю: перевірений рецепт

31 липня 2023, 10:32
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В сезон молодої картполі ми часто готуємо її не правильно, витрачаючи чимало часу на очищення. Ми навчимо вас, як зробити це за лічені хвилини і без ножа.

24 канал підготував кілька цікавих лайфхаків, які неодмінно допоможуть у швидкому приготуванні молодої картоплі.

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Вона цінна тим, що у ній майже немає крохмалю, натомість високий рівень цукрів, тоненька шкірка та ніжний смак. Аби не зіпсувати страву з молодої картоплі та не провести за її очищенням години – радимо взяти до уваги кілька порад.

Як очистити молоду картоплю без ножа

  • Ретельно миємо молоду картоплю в каструлі, можна також залишити її у воді на 10 – 20 хвилин. 
  • Зливаємо брудну воду промиваємо все та насипаємо кілька ложок крупної солі. 
  • Закриваємо каструлю кришкою та починаємо трясти все так, аби картопля сама очищалася від тертя із сіллю.
  • Через п'ять хвилин відкриваємо кришку та промиваємо кожну картоплину під проточною водою, вимиваючи залишки шкірки руками.

Молода картопля готова до відварювання чи запікання.

Що приготувати з молодої картоплі

З неї можна зробити чимало смачних страв, але найпопулярнішими є:

  • відварена картопля з салатом чи м'ясом;
  • запечена картопля в духовці з часником;
  • відварена картопля з кропом у вершках чи сметані;
  • смажена картопля з беконом.

Також з неї можна готувати салати, гарніри чи обсмажувати на мангалі до стану чипсів.

Автор: Богданна Рибак