Не готуйте так молоду картоплю: перевірений рецепт

В сезон молодої картполі ми часто готуємо її не правильно, витрачаючи чимало часу на очищення. Ми навчимо вас, як зробити це за лічені хвилини і без ножа.

24 канал підготував кілька цікавих лайфхаків, які неодмінно допоможуть у швидкому приготуванні молодої картоплі.

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Вона цінна тим, що у ній майже немає крохмалю, натомість високий рівень цукрів, тоненька шкірка та ніжний смак. Аби не зіпсувати страву з молодої картоплі та не провести за її очищенням години – радимо взяти до уваги кілька порад.

Як очистити молоду картоплю без ножа

Ретельно миємо молоду картоплю в каструлі, можна також залишити її у воді на 10 – 20 хвилин.

Зливаємо брудну воду промиваємо все та насипаємо кілька ложок крупної солі.

Закриваємо каструлю кришкою та починаємо трясти все так, аби картопля сама очищалася від тертя із сіллю.

Через п'ять хвилин відкриваємо кришку та промиваємо кожну картоплину під проточною водою, вимиваючи залишки шкірки руками.

Молода картопля готова до відварювання чи запікання.

Що приготувати з молодої картоплі

З неї можна зробити чимало смачних страв, але найпопулярнішими є:

відварена картопля з салатом чи м'ясом;

запечена картопля в духовці з часником;

відварена картопля з кропом у вершках чи сметані;

смажена картопля з беконом.

Також з неї можна готувати салати, гарніри чи обсмажувати на мангалі до стану чипсів.