Не готуйте так молоду картоплю: перевірений рецепт
В сезон молодої картполі ми часто готуємо її не правильно, витрачаючи чимало часу на очищення. Ми навчимо вас, як зробити це за лічені хвилини і без ножа.
24 канал підготував кілька цікавих лайфхаків, які неодмінно допоможуть у швидкому приготуванні молодої картоплі.
Читайте також Святкуємо День друзів правильно: чому курячі гомілки в соусі BBQ стануть ідеальним вибором
Вона цінна тим, що у ній майже немає крохмалю, натомість високий рівень цукрів, тоненька шкірка та ніжний смак. Аби не зіпсувати страву з молодої картоплі та не провести за її очищенням години – радимо взяти до уваги кілька порад.
Як очистити молоду картоплю без ножа
- Ретельно миємо молоду картоплю в каструлі, можна також залишити її у воді на 10 – 20 хвилин.
- Зливаємо брудну воду промиваємо все та насипаємо кілька ложок крупної солі.
- Закриваємо каструлю кришкою та починаємо трясти все так, аби картопля сама очищалася від тертя із сіллю.
- Через п'ять хвилин відкриваємо кришку та промиваємо кожну картоплину під проточною водою, вимиваючи залишки шкірки руками.
Молода картопля готова до відварювання чи запікання.
Що приготувати з молодої картоплі
З неї можна зробити чимало смачних страв, але найпопулярнішими є:
- відварена картопля з салатом чи м'ясом;
- запечена картопля в духовці з часником;
- відварена картопля з кропом у вершках чи сметані;
- смажена картопля з беконом.
Також з неї можна готувати салати, гарніри чи обсмажувати на мангалі до стану чипсів.