Як швидко "освіжити" багет: легкий спосіб без мікрохвильовки

Смак свіжого багету – це насолода, від якої мало хто відмовиться. Але що робити, якщо не встигли з'їсти цілий хліб, а залишки вже не можуть похизуватися свіжістю?

Солодкий м'який аромат багета не сплутаєш ні з чим. Але коли він трішки постоїть, то смакові враження вже не ті. Втім, надати свіжості можна будь-якому багету, і для цього не потрібно ставити його в мікрохвильовку.

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Спочатку затверділий хліб треба замочити у холодній воді, а потім обгорнути фольгою. Після цього багет ставлять у нерозігріту духовку, і лише тепер ставлять температуру 150 градусів.

Свіжим можна зробити будь-який багет / Фото Pixabay

Через 12 – 15 хвилин потрібно дістати багет, зняти з нього фольгу та поставити в духовку ще на 5 хвилин. І вуаля – ваш багет знову свіжий та готовий потішити вас своїм смаком. Втім, вдруге споживання хліба не відкладайте – він швидко застигне, а проводити процедуру повторно не рекомендується.