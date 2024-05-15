Копійчаний засіб та 10 хвилин: як ефективно почистити фритюрницю без оцту

Аерофритюрниці вже завоювали титул обов'язкових кухонних приладів. Однак навіть найкращі моделі потребують регулярного чищення та обслуговування.

Мультипечі чудово підходять для приготування смачних страв, але їхнє чищення може стати справжнім кошмаром. Зокрема, найгіршою проблемою є жирні плями.

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Це може призвести не лише до поганого запаху, а й перетворити пристрій на розсадник бактерій. Якщо ви шукаєте швидке і просте рішення, як зробити фритюрницю свіжою і чистою, скористайтеся наступними засобами.

Харчова сода

Якщо посипати мультипіч харчовою содою, сліди від їжі буде легше відтерти.

Наповніть її потім гарячою водою і злийте весь бруд або жир для блискучого фінішу.



Лимони допоможуть у прибиранні / Фото unsplash

Лимон

Цей цитрусовий фрукт може допомогти відтерти стійкі плями, залишаючи після себе свіжий аромат.

Зої Маклін, старша спеціалістка з домашнього господарства компанії Breville, також рекомендує використовувати лимони, але додавати їх у воду.

Треба додати нарізані лимони у воду, а потім увімкнути фритюрницю всього на 10 хвилин. Так ви зможете усунути запах, а ваша кухня пахнутиме свіжим, цитрусовим дивом,

– зазначила експертка.

За її словами, лимони – це не лише звичайний домашній продукт, але й завдяки своїй кислотності чудовий натуральний засіб для чищення, який можна безпечно використовувати у фритюрниці.