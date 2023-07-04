Так роблять досвідчені кулінари: чи треба чистити молоду картоплю
Розпочинається сезон неймовірного продукту – молодої картоплі. Хоч вона так смакує українцям, проте її так важко чистити!
Молода картопля – не тільки чудовий гарнір зі сметаною та зеленню, це вже самостійна літня страва. Дізнайтеся, чи можна уникнути такого трудомісткого процесу і не чистити молоді плоди у матеріалі 24 Каналу.
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Чи можна не чистити молоду картоплю
Звичайно можна! Мало того, що це не просто смачно, а ще й корисно. Головне – добре помити картоплю та приготувати улюбленим способом. Для того, щоб її добре промити від землі та бруду, плоди слід замочити. Покладіть картоплю в каструлю, залийте водою і залиште приблизно на 10 хвилин.
Потім кожну картоплину ретельно вимийте руками, злийте воду, очистіть каструлю від частинок землі, знову залийте водою, перемішайте та знову вилийте воду.
Як почистити молоду картоплю
Якщо все ж таки ви вирішили почистити молоді плоди, на щастя, є хитрий трюк – ви можете зішкребти шкірку за допомогою мочалки для посуду. Як це зробити? Помістіть картоплю в миску з холодною водою і промийте від будь-якого ґрунту. Потім потріть молоду картоплю, ще занурену у воду, чистою мочалкою, доки не зніметься шкірка. Нарешті вилийте брудну воду і промийте картоплю. Все – вона готова до приготування.
Як найкраще готувати молоду картоплю
Варену молоду картоплю найкраще подавати з маслом. Просто додайте його у каструлю приблизно 100 грамів на кілограм картоплі, пучок нарізаного кропу і сіль. Коли масло розтануло, акуратно все перемішайте, щоб кожна картоплина була покрита ароматною сумішшю.Чи знаєте ви, де найкраще зберігати хліб? Відповідь тут.