Що вийде, якщо приготувати картоплю у мікрохвильовці: швидкий та унікальний спосіб

Виявляється, мікрохвильовка – це простий спосіб скоротити час приготування популярного гарніру. Приготована у такий спосіб картопля має приємний смак, схожий на запечену або приготовану на пару.

Приготувати картоплю в мікрохвильовці дуже просто, а головне – це займе лічені хвилини! 24 канал зібрав деталі оригінального способу приготування цього гарніру.

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Для того, щоб картопля у мікрохвильовці вийшла вдалою, важливою обрати правильну потужність і час приготування. Це дозволить картоплі швидко приготуватися, але не розвалюватися. Овочі слід наколоти виделкою, щоб вода, яка в них міститься, вийшла у процесі приготування.

Інструкція з приготування картоплі у мікрохвильовці

Картоплю середнього розміру помийте, шкірку не очищайте. Так вона корисніша, адже містить клітковину, та й увесь аромат залишається під шкіркою. Картоплю більшого розміру можна очистити від шкірки та нарізати шматочками.

Помістіть картоплю в миску, придатну для мікрохвильової печі. Накрийте посудину пластиковою кришкою.

Простий та доступний метод приготування / Фото unsplash

Розраховуємо час:

маленька картопля готується 5 – 7 хвилин;

середня картопля – 8 – 9 хвилин;

велика 10 – 12 хвилин.