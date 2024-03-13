Замість борошна: що слід додати до тіста для налисників
13 березня 2024, 18:20Читать новость на русском
Джерело:Pysznosci
Чи є щось краще за млинці? Їх можна приготувати десятками різних способів з найрізноманітнішою начинкою. Проте є особливий спосіб, відтворити який зможе кожен.
Млинці з сметаною, сиром чи медом або ж солоні – це так смачно! Спробуйте приготувати млинці з манкою, вони не менш смачні, ніж традиційні, але точно подарують приємний досвід приготування.
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Рецепт млинців з манкою
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 3/4 склянки манної крупи;
– 1 стакан молока;
– 2 яйця;
– 1 чайна ложка цукру;
– дрібка солі;
– 3 столові ложки масла або олії.
Приготування:
- Крупу висипте в миску і залийте молоком.
- Залиште на 30 хвилин.
- Через 30 хвилин додайте яйця, цукор, сіль і 3 столові ложки масла або олії.
- Вилийте тісто порціями на добре розігріту сковороду.
- Смажте млинці з обох боків до рум'яності.
- Коли вони трохи охолонуть, вони стануть м’якими.
- Подайте з солодкою або солоною начинкою.