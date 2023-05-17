Коли часу та бажання готувати взагалі немає: рецепт пасти, для якого потрібно кілька хвилин
17 травня 2023, 09:35Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Паста – одна з найпопулярніших опцій, коли потрібно зготувати щось на швидку руку. Кілька додаткових інгредієнтів, і ви потішите своїх близьких дуже смачною їжею.
Смачні макарони у поєднанні з вершковими нотками – це страва, від якої ніхто й ніколи не відмовиться. Якщо ви не можете уявити свого життя без м'яса, до обов'язково додайте до страви шматочки курочки або шинки.
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Рецепт кремової пасти
Час: 10 – 30 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Велику каструлю наповніть водою на половину. Додайте дрібку солі та доведіть до кипіння.
- Покладіть пасту у воду та варіть 10 хвилин, періодично помішуйте.
- Додайте броколі та горошок і варіть ще 2 хвилини. Злийте все через друшляк та поверніть до каструлі.
- Додайте до страви крем-фреш, цедру лимона та пармезан. Щедро посоліть та поперчіть. Готуйте на вогні 20 – 30 секунд.
- Посипте сиром та подавайте до столу.