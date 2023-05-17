Коли часу та бажання готувати взагалі немає: рецепт пасти, для якого потрібно кілька хвилин

17 травня 2023, 09:35
Читать новость на русском

Джерело:

ВВС Food

Паста – одна з найпопулярніших опцій, коли потрібно зготувати щось на швидку руку. Кілька додаткових інгредієнтів, і ви потішите своїх близьких дуже смачною їжею.

Смачні макарони у поєднанні з вершковими нотками – це страва, від якої ніхто й ніколи не відмовиться. Якщо ви не можете уявити свого життя без м'яса, до обов'язково додайте до страви шматочки курочки або шинки.

Читайте також Розпочинаємо сезон смаженого м'яса правильно: смачні страви з курятини, які потішать друзів

Рецепт кремової пасти

Час: 10 – 30 хвилин

Порцій: 4

Приготування:

  • Велику каструлю наповніть водою на половину. Додайте дрібку солі та доведіть до кипіння.
  • Покладіть пасту у воду та варіть 10 хвилин, періодично помішуйте.
  • Додайте броколі та горошок і варіть ще 2 хвилини. Злийте все через друшляк та поверніть до каструлі.
  • Додайте до страви крем-фреш, цедру лимона та пармезан. Щедро посоліть та поперчіть. Готуйте на вогні 20 – 30 секунд.
  • Посипте сиром та подавайте до столу.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська