Щоразу рівненькі скибочки: жінка вигадала геніальний спосіб нарізання сиру

Австралійка поділилася своїм геніальним способом нарізання сиру. Вона гарантує, що ви щоразу отримуватимете рівні скибочки – підписники не можуть зрозуміти, як не додумалися до цього самі.

У вірусному відео, яке набрало понад 180 000 переглядів, жінка розповіла, що для нарізання сиру вона використовує картоплечистку.

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"Ви хочете сказати, що ніколи не використовували картоплечистку, щоб почистити сир?" – запитала вона глядачів.

Потім австралійська інфлюенсерка продемонструвала свою техніку, провівши картоплечисткою по шматку чедеру. Без особливих зусиль вона отримала тонку, рівномірну скибочку, що ідеально підходить для бутербродів.

Белла поділилася: "Я робила це все своє життя. Вся моя сім'я робить це. І ви робіть так, тому що ви отримаєте дійсно рівну скибочку сиру. Бачите? Він ідеальний".

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У своєму дописі Белла також зазначила: "Як людина, яка споживає багато сиру на тостах, я можу підтвердити, що це найкращий спосіб нарізати сир".

Користувачі тіктока були вражені та засипали Беллу численними коментарями:

"Це зміна правил гри";

"Ви змінили моє життя! Що?!";

"Ви – справжній геній";

"О, це геніально! Відтепер так і робитиму!;

"Як люди цього не знають?".

Втім, деякі користувачі запропонували ще простіші способи нарізати сир. Зокрема, можна купити норвезьку тертку для сиру, оскільки вона виконує аналогічну функцію. Інші ж звернули увагу на те, що терки для сиру вже мають функцію нарізки.

Захищаючи свій метод, Белла заявила: "Чому люди кажуть вам купити "справжню" тертку для сиру, якщо ця, очевидно, працює чудово".