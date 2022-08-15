Чи знаєте ви, як правильно сушити яблука: прості та доступні методи

Яблучні чипси – універсальна заготовка на зиму. З них можна не лише варити узвар – це ще й неймовірна закуска.

Сушені яблука – чудова альтернатива чипсам чи цукеркам, а ще з них варять узвар, незамінна частина різдвяного столу. Попри всі перестороги сушка яблук в домашніх умовах – приємне і доволі просте заняття. 24 канал зібрав кілька доступних методів, як без зусиль зробити сушені яблука на зиму.

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Які сорти яблук використовувати для сушіння

Сушити можна будь-які види яблук, але найкраще підійдуть кисло-солодкі сорти, не дуже соковиті, з щільним м'якушем. Вибирайте соковиті, стиглі, свіжі і гарні яблука, краще осінніх сортів. Також переконайтеся, що немає плям і гнилих місць.

Як підготувати яблука перед сушінням

Кожен фрукт слід промити під проточною водою, потім ретельно обсушити. Шкірку найкраще зберегти, адже в ній багато цінних вітамінів.

Розріжте кожен плід навпіл, щоб позбутися насіння. Потім наріжте яблука однаковими часточками товщиною два-три міліметри. Можна трохи поекспериментувати зі смаками. Деякі скибочки висушити без добавок, а інші натерти приправами. Тут чудово підійдуть такі спеції, як кориця, кардамон і імбир.

Готуємось до зими / Фото unsplash

Сушка яблук в духовці

Один із способів висушити яблука – помістити в духовку, бажано з гарячим повітрям. Підсушіть яблука в духовці не менше 3 годин при температурі від 50 до 70 градусів. Якщо ви хочете отримати більш хрусткі шматочки фруктів, подовжте час сушіння. Тоді вийдуть яблучні чипси, які є чудовою хрусткою закускою.

Яблука в спеціальній сушарці

Підготовлені яблука наріжте скибочками товщиною від 3 до 5 міліметрів. У сушарці сушіння яблук займе близько 5 годин. Як і у випадку з сушінням у духовці, їх можна злегка посипати корицею.

На узвар до різдвяного столу / Фото unsplash

Сушка яблук на радіаторі

Раніше підготовлені шматочки яблук потрібно рівномірно розподілити по деках і викласти на радіатор. Тепло, яке виділяє радіатор, швидко висушить яблука. На жаль, цей спосіб, можна використовувати в опалювальний сезон, а він триває не весь рік.

Нитка над плитою

Кахельні печі на дровах у багатьох оселях залишилися в минулому. Але, можливо, ви маєте доступ до такої кухні. У такому разі часточки яблук сушать, як гриби – нанизують на нитку, а потім підвішують над гарячою плитою.

Смакота родом з дитинства / Фото unsplash

Сушка яблук на відкритому повітрі

Як і у випадку сушіння яблук над гарячою плитою, також можна висушити яблука на відкритому повітрі, використовуючи сонячні промені. Досить нанизати яблучні часточки на нитку, розвісити в добре провітрюваному і сонячному місці, щоб вони могли вільно просохнути.

Як зберігати сушені яблука

Сушені яблука краще зберігати в паперових або полотняних мішках, які поміщають в сухе темне місце при кімнатній температурі. При правильному зберіганні сухофрукти залишатимуться цінними до 8 місяців, але їх слід регулярно перевіряти. При найменших ознаках псування суш необхідно викинути, щоб уникнути отруєння.