20 котлет з 300 грамів м'яса: ви закохаєтеся у цей рецепт

9 лютого 2024, 23:14
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Джерело:

Господинька

Курячі котлетки – ідеальне доповнення до будь-якого гарніру. Тим паче коли під рукою є економний рецепт!

Ці котлети такі смачні, що їх назвали Королівськими. Ніжна курочка, гриби та овочі утворюють ідеальну гармонію, яка точно повинна бути у вашому кулінарному арсеналі.

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Рецепт Королівських котлет

Час: 30 хвилин

Порцій: 20 котлет

Інгредієнти:

 – куряче філе – 300 – 350 грамів;
– печериці – 200 грамів;
– 1 болгарський перець;
– 2 яйця;
– борошно – 3 столові ложки;
– сир – 100 грамів;
– трішки петрушки;
– сіль до смаку.

Приготування:

  1. Філе миємо, промокаємо серветками та нарізаємо дрібними шматочками.
  2. Дрібно нарізаємо печериці та з'єднуємо з м'ясом.
  3. Чистимо болгарський перець, нарізаємо та додаємо у миску.
  4. До суміші натираємо сир та додаємо петрушку.
  5. Вбиваємо яйця, солимо, перчимо, додаємо борошно та добре все вимішуємо.
  6. Формуємо котлети.
  7. Розігріваємо сковорідку, додаємо олію та смажимо котлети на невеликому вогні 4 – 5 хвилин під кришкою з кожного боку.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська