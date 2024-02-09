20 котлет з 300 грамів м'яса: ви закохаєтеся у цей рецепт
9 лютого 2024, 23:14Читать новость на русском
Джерело:Господинька
Курячі котлетки – ідеальне доповнення до будь-якого гарніру. Тим паче коли під рукою є економний рецепт!
Ці котлети такі смачні, що їх назвали Королівськими. Ніжна курочка, гриби та овочі утворюють ідеальну гармонію, яка точно повинна бути у вашому кулінарному арсеналі.
Цікаво Цей інгредієнт зробить різницю:як варто спробувати посмажити рибу
Рецепт Королівських котлет
Час: 30 хвилин
Порцій: 20 котлет
Інгредієнти:
– куряче філе – 300 – 350 грамів;
– печериці – 200 грамів;
– 1 болгарський перець;
– 2 яйця;
– борошно – 3 столові ложки;
– сир – 100 грамів;
– трішки петрушки;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Філе миємо, промокаємо серветками та нарізаємо дрібними шматочками.
- Дрібно нарізаємо печериці та з'єднуємо з м'ясом.
- Чистимо болгарський перець, нарізаємо та додаємо у миску.
- До суміші натираємо сир та додаємо петрушку.
- Вбиваємо яйця, солимо, перчимо, додаємо борошно та добре все вимішуємо.
- Формуємо котлети.
- Розігріваємо сковорідку, додаємо олію та смажимо котлети на невеликому вогні 4 – 5 хвилин під кришкою з кожного боку.
Смачного!