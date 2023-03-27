Лише 4 інгредієнти та улюблені додатки: як стати майстром з приготування омлету

Омлет – одна з найбільш поширених опцій для ситного сніданку чи швидкого перекусу. Аби ваша страва завжди була на найвищому рівні, варто знати кілька її секретів.

Напевно, ні для кого не стане новиною, що головним інгредієнтом омлету є яйця. Раніше існували рекомендації щодо їх обмеження у раціоні через холестерин, але згодом з'ясувалося, що це один із найбільш корисних продуктів.

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Омлет – дуже банальна та проста страва, але вам вдасться довести її до досконалості, якщо знатимете, як правильно поєднувати інгредієнти.

Рецепт французького омлету

Час: 10 хвилин

Порцій: 1

Просто та дуже смачно / Фото Pixabay

Інгредієнти: – 4 яйця;

– 60 мілілітрів молока;

– дрібка солі;

– ложка масла або олії.

Приготування:

Збийте яйця з молоком та сіллю. Інгредієнти потрібно дуже добре перемішати.

Розігрійте сковорідку та додайте олію або масло.

Вилийте яєчну суміш на сковорідку, через 30 секунд перемішайте її.

Накриваємо сковорідку кришкою, робимо середній вогонь та готуємо 5 хвилин.

Додаємо в омлет улюблену начинку та подаємо гарячим.

Смачного!