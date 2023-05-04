Смажити м’ясо на грилі може бути легше, а результат стане кращим. Простий трюк із використанням кубиків льоду допоможе отримати смачні страви, які сподобаються навіть найвибагливішим поціновувачам смаженого м'яса.

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Лід допоможе просмажити м'ясо

М'ясо, приготоване на грилі, має бути соковитим. Однак буває, що в результаті занадто тривалого смаження воно стає жорстким. Цю ситуацію можна попередити дуже простим способом – просто заздалегідь підготуйте кубики льоду.

Популярний додаток для охолодження напоїв, покладений на порції м'яса, додасть в нього трохи води.

Соковите м'ясо на грилі / Фото unsplash

Як працюють кубики льоду

Досить покласти кубики льоду на тверді порції м'яса відразу після їх розміщення на грилі. Коли заморожена вода майже повністю розтане, переверніть шматки і підсмажте з іншого боку.

Таким чином за кілька хвилин можна приготувати соковите м'ясо. Така вечеря неодмінно підкорить сім'ю та ваших гостей.

Як подавати м'ясо на грилі

Найкраще поєднувати м'ясо із великою кількістю овочів, які також можна посмажити на грилі. Не варто забувати й про улюблені соуси, на різноманіття яких сьогодні скаржитися не доводиться.