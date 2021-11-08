Як смачно та правильно посмажити лосось: поради від шеф-кухаря
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
Володимир Ярославський не тільки успішний ресторатор та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф", а й вправний шеф-кухар. Шеф-кухар вирішив поділитися своїми знаннями з читачами та розповів, як правильно посмажити лосось вдома.
Як правильно посмажити лосось технікою Моньєр
Моньєр – це спосіб приготування, коли м'ясо або рибу поливають гарячою олією (вершковим маслом). За цією кулінарною технікою можна отримати відмінно приготований стейк лосося.
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Насамперед щоб приготувати рибу, у нас лосось, потрібно обрати філе на шкірі без луски. Після приготування вона буде хрумкою та апетитною.
Мені дуже смачно з соусом тартар та картопляним пюре, а ось лимон насправді не дуже люблю,
– додав шеф-кухар.
Володимир Ярославький поділився кількома дієвими секретами правильного приготування лосося. Ось вони:
- соліть рибу одразу перед смаженням;
- обов'язково зробіть надрізи на шкірі.
Приготування риби / Фото Володимира Ярославського
Готуємо стейк лосося
- Ретельно розігрійте сковорідку з олією.
- Викладіть шматок риби шкірою донизу й одразу притримайте стейк пальцями до поверхні на 15 – 20 секунд. Так шкірка не згорнеться та рівномірно просмажиться.
Приготування риби / Фото Володимира Ярославського
- Коли шкірка вкриється легкою скоринкою, додайте шматочок вершкового масла.
Приготування риби / Фото Володимира Ярославського
- Порада: Будьте обережні з температурою, щоб масло не пересмажилося – може гірчити.
Приготування риби / Фото Володимира Ярославського
- Нахиліть сковорідку та за допомогою ложки, інтенсивно поливайте філе зверху гарячим жиром, що піниться.
Приготування риби / Фото Володимира Ярославського
- Процес приготування триває 4 – 5 хвилин, аж до поки стейк не буде готовий (прожарка медіум). Готово!
Приготування риби / Фото Володимира Ярославського
️Лосось безпечно вживати сирим – як і в суші. Його необхідно не досмажувати – тоді він соковитий та ніжний. Але він повинен бути не холодним, а теплим усередині. Моя улюблена прожарка – медіум. Можна робити трохи вище – медіум вел (майже просмажений),
– розповів Ярославський.
Приготування риби / Фото Володимира Ярославського
- За допомогою паперового рушника перекладіть лосось на тарілку шкірою до верху, так вона залишиться хрумкою.