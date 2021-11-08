Як смачно та правильно посмажити лосось: поради від шеф-кухаря

Володимир Ярославський не тільки успішний ресторатор та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф", а й вправний шеф-кухар. Шеф-кухар вирішив поділитися своїми знаннями з читачами та розповів, як правильно посмажити лосось вдома.

Як правильно посмажити лосось технікою Моньєр

Моньєр – це спосіб приготування, коли м'ясо або рибу поливають гарячою олією (вершковим маслом). За цією кулінарною технікою можна отримати відмінно приготований стейк лосося.

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Насамперед щоб приготувати рибу, у нас лосось, потрібно обрати філе на шкірі без луски. Після приготування вона буде хрумкою та апетитною.

Мені дуже смачно з соусом тартар та картопляним пюре, а ось лимон насправді не дуже люблю,

– додав шеф-кухар.

Володимир Ярославький поділився кількома дієвими секретами правильного приготування лосося. Ось вони:

соліть рибу одразу перед смаженням;

обов'язково зробіть надрізи на шкірі.



Приготування риби / Фото Володимира Ярославського

Готуємо стейк лосося

Ретельно розігрійте сковорідку з олією.

Викладіть шматок риби шкірою донизу й одразу притримайте стейк пальцями до поверхні на 15 – 20 секунд. Так шкірка не згорнеться та рівномірно просмажиться.



Приготування риби / Фото Володимира Ярославського

Коли шкірка вкриється легкою скоринкою, додайте шматочок вершкового масла.



Приготування риби / Фото Володимира Ярославського

Порада: Будьте обережні з температурою, щоб масло не пересмажилося – може гірчити.



Приготування риби / Фото Володимира Ярославського

Нахиліть сковорідку та за допомогою ложки, інтенсивно поливайте філе зверху гарячим жиром, що піниться.



Приготування риби / Фото Володимира Ярославського

Процес приготування триває 4 – 5 хвилин, аж до поки стейк не буде готовий (прожарка медіум). Готово!



Приготування риби / Фото Володимира Ярославського

️Лосось безпечно вживати сирим – як і в суші. Його необхідно не досмажувати – тоді він соковитий та ніжний. Але він повинен бути не холодним, а теплим усередині. Моя улюблена прожарка – медіум. Можна робити трохи вище – медіум вел (майже просмажений),

– розповів Ярославський.



Приготування риби / Фото Володимира Ярославського