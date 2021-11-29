Як смачно приготувати кролика: рецепт від шеф-кухаря

Як правильно приготувати ніжки кролика, щоб не пересушити м'ясо – розповідає шеф-кухар Ярославський. Перевірений рецепт, за яким готує сам кухар.

Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами смачним рецептом страви з ніжок кролика, які він приготував у цибулевому соусі з вином.

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Додатково у страву можна додавати сметану, жирні вершки або чорнослив. Всі ці інгредієнти тільки яскраво доповнять страву, не зіпсувавши її.

Рецепт ніжок кролика з вином

Час: 3 години

3 години Порції: 2 – 4



Тушкований кролик / Фото Володимира Ярославського

– 4 ніжки кролика;– 2 великі ріпчасті цибулини;– 100 грамів білого сухого вина;– олія для смаження;– сіль;– чорний мелений перець;– чебрець;– розмарин;– 1 столова ложка борошна;– 1 столова ложка вершкового масла;– 1,5 столових ложок гірчиці в зернах.

Приготування:

Ретельно помийте ніжки, просушіть паперовими рушниками.

Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте кролика з обох сторін. Вийміть кролика.



Приготування страви / Фото Ярославського

Наріжте цибулю довільними шматочками та обсмажте на тій самій сковорідці, де обсмажувався кролик.

Додайте білого вина та тушкуйте 2 – 3 хвилини, щоб випарувався алкоголь.

Додайте кролика до цибулі, присмачте спеціями та влийте трохи води або бульйону.



Приготування страви / Фото Ярославського

Накрийте м'ясо кришкою та тушкуйте на повільному вогні 2 – 3 години.

Не забувайте перевертати ніжки, щоб вони постійно були в соусі.

Вийміть кролика зі сковорідки, а цибулю перетріть в однорідну масу через сито.



Приготування страви / Фото Ярославського

Шеф-кухар додатково приготував соус Ру (вершкове масло та борошно), ним загустив цибулю. Додайте гірчицю та посоліть.

Знову додайте кролика та тушкуйте ще 10 – 15 хвилин.



Приготування страви / Фото Ярославського

Подавайте страву з гарніром з картоплі. Смачного!

Текст публікації Володимира Ярославського:

Кролик у вині з гірчицею

4 ніжки кролика (або 1 цілий)

2 великі цибулини

100 г вина білого сухого

Олія для смаження

Сіль, перець, чебрець та розмарин

Ложка борошна та вершкового масла

1.5 ст. ложки зернової гірчиці

Приготування:

Ніжки промили, просушили, обсмажили на олії з 2-х сторін, відклали убік, на тій самій пательні відразу ж обсмажуємо нарізану довільно цибулю. Можна додати олії за потреби, смажимо постійно помішуючи

Коли цибуля гарно обсмажилася і пахне на всю квартиру, додаємо білого вина, доводимо до кипіння і варимо 2-3 хвилини. Додаємо кролик, сіль, перець, трави та трохи питної води( чи бульйону за бажанням)

накриваємо кришкою та томимо на повільному вогні години 2 – 2.5 – залежить від кролика.

Періодично я перевертаю ніжки, щоб вони постійно знаходилися в соусі з усіх боків. Чим повільніше вогонь – тим краще, чим більше пряжимо – тим смачніший кролик. Коли м'якість стала ніжною-ніжною, виймаємо ніжки, викладаємо всю рідину на сито, і протираємо всю цибулю. Окремо я зробив з борошна та олії соус Ру, і ним я трохи за гущею протерту цибулю з бульйоном, додаю гірчицю і пробую на сіль. Доводжу до смаку, як мені подобається. Кладу назад ніжки та ще тушкую хвилин 10-15.