Як смачно приготувати кролика: рецепт від шеф-кухаря

29 листопада 2021 , 23:25
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Як правильно приготувати ніжки кролика, щоб не пересушити м'ясо – розповідає шеф-кухар Ярославський. Перевірений рецепт, за яким готує сам кухар.

Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами смачним рецептом страви з ніжок кролика, які він приготував у цибулевому соусі з вином.

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Додатково у страву можна додавати сметану, жирні вершки або чорнослив. Всі ці інгредієнти тільки яскраво доповнять страву, не зіпсувавши її.

Рецепт ніжок кролика з вином

  • Час:  3 години
  • Порції: 2 – 4


Тушкований кролик / Фото Володимира Ярославського

Інгредієнти:
 – 4 ніжки кролика;
 – 2 великі ріпчасті цибулини;
 – 100 грамів білого сухого вина;
 – олія для смаження;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – чебрець;
 – розмарин;
 – 1 столова ложка борошна;
 – 1 столова ложка вершкового масла;
 – 1,5 столових ложок гірчиці в зернах.

Приготування:

  1. Ретельно помийте ніжки, просушіть паперовими рушниками.
  1. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте кролика з обох сторін. Вийміть кролика.


Приготування страви / Фото Ярославського

  1. Наріжте цибулю довільними шматочками та обсмажте на тій самій сковорідці, де обсмажувався кролик.
  1. Додайте білого вина та тушкуйте 2 – 3 хвилини, щоб випарувався алкоголь.
  1. Додайте кролика до цибулі, присмачте спеціями та влийте трохи води або бульйону.


Приготування страви / Фото Ярославського

  1. Накрийте м'ясо кришкою та тушкуйте на повільному вогні 2 – 3 години.
  1. Не забувайте перевертати ніжки, щоб вони постійно були в соусі.
  1. Вийміть кролика зі сковорідки, а цибулю перетріть в однорідну масу через сито.


Приготування страви / Фото Ярославського

  1. Шеф-кухар додатково приготував соус Ру (вершкове масло та борошно), ним загустив цибулю. Додайте гірчицю та посоліть.
  1. Знову додайте кролика та тушкуйте ще 10 – 15 хвилин.


Приготування страви / Фото Ярославського

  1. Подавайте страву з гарніром з картоплі. Смачного!

Текст публікації Володимира Ярославського:

Кролик у вині з гірчицею

4 ніжки кролика (або 1 цілий)
2 великі цибулини
100 г вина білого сухого
Олія для смаження
Сіль, перець, чебрець та розмарин
Ложка борошна та вершкового масла
1.5 ст. ложки зернової гірчиці

Приготування:

Ніжки промили, просушили, обсмажили на олії з 2-х сторін, відклали убік, на тій самій пательні відразу ж обсмажуємо нарізану довільно цибулю. Можна додати олії за потреби, смажимо постійно помішуючи
Коли цибуля гарно обсмажилася і пахне на всю квартиру, додаємо білого вина, доводимо до кипіння і варимо 2-3 хвилини. Додаємо кролик, сіль, перець, трави та трохи питної води( чи бульйону за бажанням)
накриваємо кришкою та томимо на повільному вогні години 2 – 2.5 – залежить від кролика.

Періодично я перевертаю ніжки, щоб вони постійно знаходилися в соусі з усіх боків. Чим повільніше вогонь – тим краще, чим більше пряжимо – тим смачніший кролик. Коли м'якість стала ніжною-ніжною, виймаємо ніжки, викладаємо всю рідину на сито, і протираємо всю цибулю. Окремо я зробив з борошна та олії соус Ру, і ним я трохи за гущею протерту цибулю з бульйоном, додаю гірчицю і пробую на сіль. Доводжу до смаку, як мені подобається. Кладу назад ніжки та ще тушкую хвилин 10-15.

Автор: Богданна Рибак