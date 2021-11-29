Як смачно приготувати кролика: рецепт від шеф-кухаря
Як правильно приготувати ніжки кролика, щоб не пересушити м'ясо – розповідає шеф-кухар Ярославський. Перевірений рецепт, за яким готує сам кухар.
Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами смачним рецептом страви з ніжок кролика, які він приготував у цибулевому соусі з вином.
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Додатково у страву можна додавати сметану, жирні вершки або чорнослив. Всі ці інгредієнти тільки яскраво доповнять страву, не зіпсувавши її.
Рецепт ніжок кролика з вином
- Час: 3 години
- Порції: 2 – 4
Тушкований кролик / Фото Володимира Ярославського
– 4 ніжки кролика;
– 2 великі ріпчасті цибулини;
– 100 грамів білого сухого вина;
– олія для смаження;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– чебрець;
– розмарин;
– 1 столова ложка борошна;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 1,5 столових ложок гірчиці в зернах.
Приготування:
- Ретельно помийте ніжки, просушіть паперовими рушниками.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте кролика з обох сторін. Вийміть кролика.
Приготування страви / Фото Ярославського
- Наріжте цибулю довільними шматочками та обсмажте на тій самій сковорідці, де обсмажувався кролик.
- Додайте білого вина та тушкуйте 2 – 3 хвилини, щоб випарувався алкоголь.
- Додайте кролика до цибулі, присмачте спеціями та влийте трохи води або бульйону.
Приготування страви / Фото Ярославського
- Накрийте м'ясо кришкою та тушкуйте на повільному вогні 2 – 3 години.
- Не забувайте перевертати ніжки, щоб вони постійно були в соусі.
- Вийміть кролика зі сковорідки, а цибулю перетріть в однорідну масу через сито.
Приготування страви / Фото Ярославського
- Шеф-кухар додатково приготував соус Ру (вершкове масло та борошно), ним загустив цибулю. Додайте гірчицю та посоліть.
- Знову додайте кролика та тушкуйте ще 10 – 15 хвилин.
Приготування страви / Фото Ярославського
- Подавайте страву з гарніром з картоплі. Смачного!
Текст публікації Володимира Ярославського:
Кролик у вині з гірчицею
4 ніжки кролика (або 1 цілий)
2 великі цибулини
100 г вина білого сухого
Олія для смаження
Сіль, перець, чебрець та розмарин
Ложка борошна та вершкового масла
1.5 ст. ложки зернової гірчиці
Приготування:
Ніжки промили, просушили, обсмажили на олії з 2-х сторін, відклали убік, на тій самій пательні відразу ж обсмажуємо нарізану довільно цибулю. Можна додати олії за потреби, смажимо постійно помішуючи
Коли цибуля гарно обсмажилася і пахне на всю квартиру, додаємо білого вина, доводимо до кипіння і варимо 2-3 хвилини. Додаємо кролик, сіль, перець, трави та трохи питної води( чи бульйону за бажанням)
накриваємо кришкою та томимо на повільному вогні години 2 – 2.5 – залежить від кролика.
Періодично я перевертаю ніжки, щоб вони постійно знаходилися в соусі з усіх боків. Чим повільніше вогонь – тим краще, чим більше пряжимо – тим смачніший кролик. Коли м'якість стала ніжною-ніжною, виймаємо ніжки, викладаємо всю рідину на сито, і протираємо всю цибулю. Окремо я зробив з борошна та олії соус Ру, і ним я трохи за гущею протерту цибулю з бульйоном, додаю гірчицю і пробую на сіль. Доводжу до смаку, як мені подобається. Кладу назад ніжки та ще тушкую хвилин 10-15.