Крильця в медово-соєвому соусі для великої компанії чи пікніку

Найкращою закускою для родинних посиденьок на природі, чи з друзями є курячі крильця. А щоб вони були соковитими і апетитними – приготуйте їх в медово-соєвому маринаді.

Медово-соєвий маринад дуже смачний та ідеально підходить для курячих крилець. Вони виходять соковиті, ніжні зі скоринкою. Їх можна приготувати на мангалі, духовці чи на сковорідці.

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Гарніром для курячих крилець відмінно смакують картопля, свіжі або грильовані овочі, салати чи просто різноманітні соуси.

Рецепт курячих крилець в медово-соєвім маринаді

Час: 2 години

2 години Порції: 4 – 6

– 1 кілограм курячих крилець;– 6 ложок соєвого соусу;– 3 ложки меду;– 1 чайна ложка копченої меленої паприки.

Приготування:

Крила необхідно розрізати на порційні шматочки. Відрізаємо кисть крила (вона не знадобиться), розрізаємо інші дві частини по суглобу на половинки.

В окремому посуді змішуємо інгредієнти для соусу. Вливаємо соєвий соус, додаємо паприку, мед. Далі заливаємо шматочки курки маринадом, добре перемішуємо, закриваємо харчовою плівкою і прибираємо в холодильник мінімум на 1 годину.

Викладаємо промариновані крила і виливаємо на них маринад, що залишився. Запікаємо все в розігрітій духовці при 180 градусах 30 – 35 хвилин.

Викладаємо їх на тарілку та подаємо з улюбленим гарніром.

Смачного!

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