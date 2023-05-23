Хрустка скоринка та неймовірно ніжне м'ясо: підкоріть усіх особливою курятиною
23 травня 2023, 18:45Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Коли мова заходить про смажену курочку, то в кожного виникає два побажання: хрустка скоринка та ніжне м'ясо. Розглянемо рецепт, який точно виконає ці побажання.
Приготування курочки за цим рецептом потребуватиме трішки часу, адже м'ясо повинне добре замаринуватися. Повірте – результат точно вартує очікування.
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Подавати цю курочку найкраще з салатом та картоплею, а якщо ви готуєте її для перегляду серіалу, то буде достатньо улюбленого соусу та кількох шматочків свіжого хліба.
Рецепт смаженої курятини
Час: 30 хвилин + ніч для маринування м'яса
Порцій: 4
Приготування:
- Всі інгредієнти для маринаду змішуємо у великій мисці. Додаємо курочку та дуже добре перемішуємо. Ставимо в холодильник на ніч.
- Розігріваємо духовку до 220 градусів та застеляємо деко пергаментним папером.
- Всі інгредієнти для кляру змішуємо у глибокій мисці.
- Занурюємо курочку у суміш, щоб вона добре покрилася нею з усіх боків.
- Викладаємо курочку на деко, кожен шматочок курочки потрібно злегка збризнути олією.
- Ставимо деко на верхній рівень, час приготування – 20 – 30 хвилин.
- Подаємо до столу гарячою з улюбленим гарніром, салатом та соусом.