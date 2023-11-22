Чи можна запікати яблука у мікрохвильовці: рецепт, яким ви хочете скористатися

Високий темп сучасного життя часто залишає нас в пошуку швидких та ефективних рішень. Особливо коли мова йде про приготування смачних, сезонних страв.

Якщо ви шукаєте невимушений і смачний спосіб приготування яблук, мікрохвильова піч може стати надійним помічником. Як правильно запекти яблука у мікрохвильовці, щоб зберегти всю смакову і корисну цінність цього фрукта.

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Рецепт яблук запечених у мікрохвильовці

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

– 4 яблука;– 4 столові ложки меду;– кориця до смаку;– імбир до смаку.

Приготування:

Помийте яблука, видаліть з них серцевину та покладіть фрукти в посуд, придатний для мікрохвильової печі. У кожне яблуко налийте мед, посипте корицею та імбиром і полийте зверху невеликою кількістю меду. Поставте яблука в мікрохвильовку. Якщо ви хочете приготувати закуску швидко, встановіть потужність пристрою на 900 Вт і запікайте 5 хвилин. Якщо ваша мікрохвильова піч слабша, час випікання можна збільшити до 15 хвилин. Вийміть яблука, полийте медом, що залишився в страві, і насолоджуйтеся їх смаком.

Чим ще можна начинити яблука

Печені яблука – це смачна, яку можна варіювати за смаковими уподобаннями. Ось кілька ідей для начинок, які можна використовувати при приготуванні печених яблук:

Змішайте м'який сир (наприклад, крем-сир або рикоту) з цукром, ваніллю та цедрою цитрусових. Це створить ніжний смак.

Додайте до яблук нарізані сухофрукти. Заповніть це сумішшю меду та цитрусового соку.

Коктейль із спецій – полийте яблука медом та посипте сумішшю кориці, мускатного горіха та імбиру. Це надасть страві теплий та ароматний смак.

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