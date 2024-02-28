Деруни виходять хрусткими, але не жорсткими: все завдяки правилу 1:1

Погодьтеся, що деруни – це дуже смачно. Ніжні всередині та хрусткі зовні, вони просто тануть у роті. Є одна техніка, застосовуючи яку ви отримаєте ідеальну страву.

Деруни можна подавати із сирною підливою, сметаною та іншими соусами. Головний секрет: як приготувати так, щоб вони були ніжні та не "забиті".

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Чому деруни "не вийшли"

Напевно, найкращі деруни – мамині. Все завдяки досвіду та чітким пропорціям. Є кілька поширених помилок, чому деруни вийшли не такими, як очікувалося.

Найбільш поширена – завелика кількість борошна. Якщо деруни дуже великі – вони не встигнуть добре просмажитись всередині й почнуть горіти. Щоб деруни тримали форму і не розвалювались, для них потрібно обирати картоплю, в якій високий вміст крохмалю та обов'язково злити зайву рідину.

Як приготувати ідеальні деруни

Якщо ви хочете м’які, але водночас хрусткі млинці, натріть картоплю за допомогою дрібних отворів терки. Після натирання картоплі також бажано злити зайву воду за допомогою сита. Чим менше в суміші води, тим менше борошна знадобиться.

Є ідеальна пропорція, завдяки якій верх і краї млинців рум’яні та хрусткі, а центр залишається м’яким. Секрет у співвідношенні 1:1 (1 столова ложка борошна на 1 кілограм картоплі). Максимальна кількість борошна – 2 столові ложки на 1 кілограм. Цього достатньо, щоб отримати ідеальні млинці: золотисті, з хрусткою зовнішністю та м’якою серединкою.

Якуне варто використовувати для смаження: дізнайтеся деталі.