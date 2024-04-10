У бабусі завжди виходила така жовта: що обов'язково слід додати до паски

Приготування паски – це одна з найулюбленіших і найочікуваніших традицій Великодня. Ця випічка єднає родину навколо кухонного столу.

Паска втілює в собі тепло домашнього вогнища та майстерність господині. І точно всім відомо, що саме у наших бабусь паска виходить найкращою. Які спеціальні техніки вони використовують та що особливого додають – дізнайтеся у матеріалі Смачно 24.

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Спеції для кольору та аромату

Смачна паска має кілька рис. Вона має бути пухка та водночас трішки волога і особливо приємного жовтого кольору. Цього можна досягти, додавши у тісто спеції.

Куркума. Ця спеція — ваш перший помічник у наданні пасці яскравого жовтого кольору. Куркума має легкий, ледь вловимий смак, тому додасть кольору, не змінюючи традиційного смаку паски.

Ця спеція — ваш перший помічник у наданні пасці яскравого жовтого кольору. Куркума має легкий, ледь вловимий смак, тому додасть кольору, не змінюючи традиційного смаку паски. Шафран. Це, мабуть, найрозкішніша приправа для паски. Він не лише надасть тісту насиченого золотистого відтінку, а й наситить ніжним ароматом, який зробить вашу паску ще більш особливою.

Така смачна та ароматна / Фото unsplash

Як правильно додати яйця

Використання жовтків замість цілих яєць — не просто традиція, а практична порада. Жовтки не тільки збагачують колір тіста, але й роблять його більш ніжним і повітряним. Додавайте жовтки по одному, ретельно вимішуючи тісто після кожного.

Що ще слід знати

Усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Це допоможе тісту рости рівномірно і швидко. Також не відкривайте духовку під час випікання, щоб уникнути осідання тіста.