Підійдуть не всі: як правильно і які гриби можна сушити на зиму

Сушка грибів – один із найпопулярніших методів зберігання їх на зиму. Проте тут так важливо не припуститися жодної помилки, інакше постраждати може вся партія.

Найперше, що важливо запам'ятати при сушінні грибів – вони повинні бути позбавлені води. Її можна позбутися поступово, використовуючи методи наших прабабусь або прискорити весь процес, маючи спеціальні сушарки.

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Які сорти найкраще підходять для сушіння

Сушити можна всі гриби, але тільки найблагородніші сорти збережуть чудовий смак і, що важливіше – аромат. Треба зазначити, що не можна сушити отруйні та неїстівні гриби, а також ті, у якості яких ви не впевнені на 100%.

Найкраще обирати трубчасті види: опеньки, гливи, білі гриби, печериці, лисички. Найперше, це пов'язано з тим, що навіть в сушеному вигляді вони зберігають свої приголомшливі смакові якості.

Смачні грибочки / Фото unsplash

Як підготувати гриби до сушіння

Не можна мити чи промивати гриби, призначені для сушіння. Ніжку гриба досить розрізати навпіл, один розріз уздовж. Капелюшок гриба ріжемо на скибочки. Розмір не має значення, після сушіння їх можна в будь-який момент поламати до потрібного розміру. Підготовлені таким чином гриби готові до сушіння.

Як сушити гриби: поєднання методів

Для того, щоб гриби вийшли ідеальними, для початку слід провести попереднє сушіння грибів. Розкидайте їх на газеті на відкритому повітрі, вони можуть віддати кілька відсотків води протягом двох-трьох годин.

Гриби в духовці можна розкласти як на листах, так і на спеціальних решітках для сушіння грибів, які складаються з щільної металевої сітки.

Розігрійте духовку до температури не вище 50 градусів за Цельсієм і обов'язково встановіть функцію конвекції. Також слід залишити дверцята духовки прочиненими.

Щілина повинна бути довжиною великого пальця людини. Час від часу переміщайте деко або решітку в духовці на 180 градусів і акуратно перевертайте гриби, щоб вони не прилипли до поверхні.

Сушка грибів в духовці, що потрібно пам'ятати:

температура духовки – не більше 50 градусів; увімкнено циркуляцію гарячого повітря; привідчинені дверцята духовки; огляд грибів кожні 20 – 30 хвилин; час висихання – близько 3 годин.

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