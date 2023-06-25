Так ви збережете колір та властивості: як правильно сушити кріп та петрушку на зиму

Сушені трави – це чудовий компонент до великої кількості страв. Для того, щоб засушити їх правильно, потрібно знати кілька секретів.

Сушені кріп та петрушка – пряні трави, які точно варто зберегти на зиму. Кращий спосіб зберігання – заморозити або висушити. При цьому найяскравішим ароматом володіють сушені трави. Про те, як правильно сушити кріп та петрушку в домашніх умовах, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Як обрати трави

Для сушіння найкраще використовувати зовсім молоді рослини. Зріжте кріп або петрушку з грядки, бажано вранці, відразу після того, як зійшла роса. Трави, зібрані на власному городі, краще не мити.

Якщо ви купуєте зелень на ринку, а чистота продукту викликає сумніви, то пучки промивають під проточною прохолодною водою і ретельно просушують. Для цього підійде вафельний або паперовий рушник. Ви також можете покласти пучок трави в склянку на протяг, щоб вода стікала з рослини. Трави можна сушити пучками або нашаткувати.

Як правильно сушити трави

У духовці

Щоб швидко висушити трави, розкладіть їх на папері для випічки і поставте в духовку, включену на 60 – 70 градусів. Найкраще використовувати тільки верхній нагрівач. Закрийте дверцята, але залиште вільну щілину.

Ароматні трави / Фото unsplash

На відкритому повітрі

Невеликі пучки, по 5 – 6 гілок, закріплюють ниткою і підвішують. При цьому на місце сушіння не мають потрапляти прямі сонячні промені, а також потрібно подбати про добре провітрювання.

Електросушарка

Підготовлене листя або гілочки укладіть пухким шаром на піддони, і прилад включіть в режим "Трави". Якщо його немає в електросушарці, то температуру потрібно виставити в межах 40 градусів. Трави будуть повністю готові через 3 – 4 години.

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