Насичений смак не повинен нікуди зникати: як правильно зберігати чорнослив

Чорнослив – доволі частий гість на наших кухнях. Втім, не завжди його смак залишається насиченим, і причиною цієї проблеми є неправильне зберігання.

Чорнослив має багато кулінарних переваг, адже чудово поєднується як з м'ясом, так і з овочами та випічкою. Аби його властивості з часом не блякнули, варто потурбуватися про правильне зберігання цього продукту.

Читайте також Котлета по-київськи – ідеальна страва для всієї родини: як її приготувати всього за 15 хвилин

Якими перевагами може похизуватися чорнослив

Чорнослив – джерело великої кількості антиоксидантів. Також він містить калій, вітаміни групи В, кальцій, магній, а також вітаміни А, С, Е та К.

Чорнослив робить страви неперевершеними / Фото Pexels

Регулярне вживання чорносливу має позитивний вплив на імунітет та шкіру. Для того, аби додати його до свого раціону, існує просто безліч опцій. Каші, салати, м'ясо, десерти – в універсальності цей продукт має дуже мало конкурентів.

Як правильно зберігати чорнослив

Найбільші вороги чорносливу – волога, сонячні промені та тепло. Тож найкращим рішенням буде зберігати його у щільно закритій банці, яку треба поставити у темне, сухе та прохолодне місце. Найкраще для цього підійдуть комора або підвал.

Також потрібно пам'ятати про важливість стікера, аби потім не мати проблем зі здоров'ям. Звісно, зберігати сухофрукти можна 12 – 18 місяців, і є велика ймовірність, що так довго вони у вас не лежатимуть. Втім, у кого в кладовці немає продуктів, які стоять значно довше зазначеного періоду і не можуть дочекатися свого використання? Тож безпека – це не лише правильні умови, а й термін.