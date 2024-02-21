Більше користі та універсальність: чому лимони краще заморожувати і як правильно це робити

Інколи можна натрапити на інформацію, що лимони краще зберігати у замороженому вигляді. Як переваги дасть цей спосіб? Нумо розбиратися.

Лимон – це незамінний продукт на наших кухнях, який відкриває перед нами багато кулінарних опцій. Є багато інформації про те, чому їх краще зберігати у замороженому вигляді. Які це дасть переваги – розповідає Смачно 24.

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Продовження зберігання

Напевно у кожного траплялася ситуація, коли придбали лимон, використали лише маленьку частину, а решта просто зіпсувалася у холодильнику. Навряд чи це можна вважати потужним ударом по бюджету, але кожного разу купувати цілий лимон, коли його потрібно зовсім трішки, виглядає не дуже вдалим рішенням.

Краще нарізати лимон порційно то розморожувати ту кількість, яка потрібна вам на цю мить. У такий спосіб ви значно продовжуєте термін зберігання фрукта.

Лимон краще зберігати дольками або шматочками / Фото Pixabay

Ще більше вітамінів

Одна з найбільших цінностей лимона – велика кількість вітамінів. Зокрема, лимон багатий на вітамін С, який має великий вплив на наш імунітет.

Цікаво, що після шокового заморожування лимон віддасть ще більшу кількість корисних елементів, тому його зберігання у морозилці додасть балів вашому організму.

Універсальність

Заморожений лимон чудово зберігає свої смакові та естетичні властивості. Відтак, з часом ви зможете використати його у будь-якій страві чи напої.

Зберігання лимона порційними шматочками у морозилці спочатку може здатися марною тратою часу, однак цей спосіб варто просто спробувати, аби відчути на собі усі його переваги.