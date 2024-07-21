Є золоте правило: як варити кукурудзу, щоб вона була солодкою

Як варити кукурудзу, щоб вона вийшла м'якою і смачною? Є кілька основних правил, які допоможуть отримати ідеальний результат.

Для того, щоб отримати смачний продукт, слід вибрати велику каструлю та ретельно очистити кукурудзу. В цьому процесі є ще й інші важливі деталі.

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Як варити солодку кукурудзу

Час варіння зазвичай становить 10 – 15 хвилин (під кришкою) з моменту закипання, але може змінюватися залежно від розміру і кількості качанів. Важливо не перевищувати рекомендований час варіння, щоб кукурудза не затверділа.

Також не можна не досолювати окріп. Варіння кукурудзи в підсоленій воді зробить її твердою, що негативно вплине на текстуру та смак. Замість солі спробуйте цукор. Додавання трохи цукру у воду (приблизно 2 столові ложки цукру на 4 кукурудзяні качани) підкреслює природний смак кукурудзи, надаючи їй ніжну солодкість.

Після приготування, поки кукурудза ще тепла, її можна сміливо приправити сіллю або іншими спеціями. Часто для аромату додають шматочок вершкового масла, яке повільно тане на ній.

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