Як правильно варити кукурудзу в домашніх умовах: корисні поради

На полицях магазинів з'явилась молода кукурудза. Як її правильно варити, щоб вона була ніжною та соковитою, ми розповімо у нашому матеріалі.

Кукурудза – це одна з найулюбленіших літніх страв, яка подобається дорослим та дітям. Жовті варені качани, посипані сіллю, втамовують голод, а також – чудова ідея для пікніка на свіжому повітрі.

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У складі кукурудзи близько 25 хімічних елементів, які позитивно впливають на організм. Вона містить вітамінами групи Е, А, B, РР.

Це дуже проста страва, але не всі господині знають, як правильно варити кукурудзу в качанах, щоб зберегти усі корисні властивості.

Обирайте молоду неочищену кукурудзу із зернами світло-білого або біло-жовтого кольору, які щільно прилягають та мають однаковий колір і розмір.

Кукурудзу варять у каструлі, готують в мультиварці, у духовці.

Як варити кукурудзу/ Фото Unsplash

Для приготування страви спочатку потрібно:

кукурудзяні качани почистити від листя;

ретельно помити під чистою водою;

якщо качани занадто великі, розріжте їх навпіл.

Рекомендують перед варінням замочити кукурудзу на годину в холодній воді, щоб качани рівномірно зварились.

Як варити кукурудзу

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 4 – 6

4 – 6 Калорійність на 100 грамів: 123 ккал

– 6 шт. качанів кукурудзи;– вода;– 1/2 лимона (сік);– сіль;– вершкове масло 82%.

Відварена кукурудза/ Фото Pexels