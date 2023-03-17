Достатньо буде одного руху: як варити яйця, аби вони легко чистилися

Варені яйця з'являються у багатьох рецептах. У їх приготуванні немає ніяких труднощів, але їх очищення може перетворитися на справжню проблему.

Інколи очищення варених яєць перетворюється на справжню мороку. Шкаралупа неначе приклеюється до білка, і акуратно її зняти просто не виходить.

Не пропустіть Український бренд яловичини Skott Smeat презентували на найвпливовішій виставці світу

Аби ця проблема більше вас не турбувала, надалі варто користуватися дуже простими лайфхаками.

Як варити яйця, аби вони легко чистилися

Якщо у вас під рукою є лимон – тоді про проблему з очищенням яєць можете забути. Просто покладіть кілька скибочок у воду, в якій варяться яйця, і оцініть результат.

Незамінний інгредієнт безлічі страв / Фото Pixabay

Цей спосіб можна застосувати до абсолютно усіх видів варених яєць: зварених на круто, з рідким жовтком та навіть для яєць-пашот (лимонна кислота сприятиме кращому "схопленню" білка та не дасть йому розтектися).

Що стосується шкаралупи, то лимонна кислота робить її твердішою, завдяки чому подальше очищення вареного яйця потребуватиме одного-двох рухів.

Якщо лимона немає, можна застосувати ще один інгредієнт, який точно є на всіх кухнях – оцет. Потрібно додати в окріп лише кілька крапель, але в такому випадку варто бути готовим, що кухню може наповнити неприємний запах.