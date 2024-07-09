То ось в чому справа: навіщо досвідчені господині додають лимон під час варіння яєць

Варені яйця – чи не найлегша страва у кулінарії. Проте навіть в неї є багато своїх секретів.

Може здатися, що лимони та варені яйця – речі абсолютно несумісні, розповідає Смачно 24. Однак досвідчені господині знають, що це поєднання дає просто чудові результати.

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Навіщо додавати лимони при варінні яєць

Якщо ви варите яйця, обов'язково покладіть кілька скибочок лимона у воду. Це не займе вашого часу та зусиль, але потім чистити яйця буде дуже легко.

Корисний трюк / Фото Unpslash

Якщо у вас вдома немає лимона, то не біда – достатньо буде лимонного соку або лимонної кислоти. Ці прості інгредієнти гарантують, що шкаралупа в процесі чищення буде відділятися легко і невимушено, не випробовуючи ваші нерви.

До речі, шкаралупу яєць, зварених у такий нехитрий спосіб, рекомендують не викидати, а додавати до кави, щоб нейтралізувати кислий післясмак або гіркоту.