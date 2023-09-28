Оливкова олія широко використовується в кулінарії для салатів, смаження, приготування соусів та маринадів. Вона має приємний смак та аромат.

Цікаво Що приготувати для перекусу в школу чи на роботу: рецепти страв за 20 хвилин

Якого кольору повинна бути олія

Обираючи олію, обов`язково зверніть увагу на її колір. Свіжа може мати зеленуватий відтінок: від темного до світлого. Колір, звичайно ж, залежить від сорту оливок і ступеня їх стиглості.

Інгредієнт, який є практично у кожній страві / unsplash

Надійні виробники оливкової олії завжди вказують на етикетці інформацію про час віджиму. З цього моменту є максимум два роки, щоб використовувати її на своїй кухні. На упаковці дивіться дві дати: час віджиму та термін придатності. Тоді ви гарантовано купите свіжу оливкову олію.

Смак та запах

Відкривши пляшку дійсно хорошої оливкової олії ви відчуєте запах фруктів або скошеної трави. Все залежить від того, з якого виду оливок було віджато олію. Оливкова олія, яка взагалі не пахне або пахне дивно – це не те що варто куштувати.

Якщо ви відчуєте гіркуватий, пряно-фруктовий смак – це смак справжньої оливкової олії. Поліфеноли відповідають за цю гіркоту. Тому не бійтеся гіркоти в оливковій олії. Саме це гарантує, що оливкова олія свіжа та віджата з дотриманням всіх умов.

Чи важлива тара

Пластик – найбільший ворог оливкової олії! Тож якщо вас спокушає низька ціна олії на полиці магазину, але продукт закритий у пластикову, прозору пляшку, краще уникати такої покупки. На жаль, така оливкова олія швидко втратить або вже втратила свої властивості.

Олія має зберігатися в герметично закритій банці або пляшці з темного скла, а краще в керамічній посудині.

Українські стандарти якості

У ДСТУ наведений наступний асортимент оливкової олії: екстра натуральна олія першого пресування, перший і другий сорти олії для першого пресування. При покупці оливкової олії слід шукати на етикетці ДСТУ 5065: 2008 – це вимоги стандарту який діє в Україні. Також можна звернути увагу на стандарт CODEX-STAN 33-1981, який використовується в міжнародній практиці.

Це слід знати: як обрати смачні персики.