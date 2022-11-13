Колись стане у пригоді: як можна врятувати картопляне пюре, якщо щось пішло не так

Картопляне пюре – це чудова опція як для повсякденних прийомів їжі, так і для свят. Інколи буває, що пюре виходить грудкуватим, водянистим, але не варто одразу розчаровуватися – краще скористатися кількома кулінарними секретами.

Картопляне пюре – далеко не найскладніша страва в арсеналі кожного з нас, але трапляється, що все пішло не за планом. Не варто сумніватися у своїх здібностях та намагатися знайти швидку заміну пюре, адже для будь-якої ситуації є свій секрет, який дозволить отримати чудовий результат.

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Рятуємо картопляне пюре: корисні поради

Якщо картоплю переварити, нарізати надто дрібними шматочками або погано відцідити воду, то воно вийде водянистим. Для того, щоб виправити ситуацію, потрібно поставити пюре на маленький вогонь та варити, постійно помішуючи, поки не випарується зайва волога. Також можна додати до картоплі трішечки кукурудзяного крохмалю.

Ідеальний гарнір / Фото Unsplash

Часто трапляється, що картоплю кидають у вже киплячу воду, внаслідок чого вона готується дуже нерівномірно. Як результат – пюре з грудками, адже середина овоча не зварилася так, як слід. Щоб усе виправити, потрібно зібрати грудочки в окрему каструлю, додати до неї сметану або молоко і повільно варити, доки не вдасться розм'якшити грудочки до однорідності.

Молочні продукти також врятують ситуацію, якщо пюре вийшло занадто солоним. Додаємо їх у пюре – і все гаразд.