Як вживати більше овочів: Клопотенко дурниць не порадить

Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився з читачами цікавими ідеями щодо різноманітних овочевих страв, які потрібно щодня вживати для здоров'я та збалансованого харчування.

Згідно з порадами дієтологів, дорослій людині потрібно вживати щодня 500 грамів овочів. Але як це робити правильно та щоб було смачно – розповідає український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко.

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Отож, не зволікайте та харчуйтеся не тільки здорово, а й смачно.

Локшина з кабачків

️Цукіні та кабачки можна нарізати овочерізкою до вигляду локшини, трохи обсмажуємо на сковорідці та подаємо з улюбленим соусом.

Запечені баклажани

️Баклажани запікаємо цілими або половинками, подаємо з йогуртовим соусом. Або можна зробити з них крем (запекти та збити з естрагоном, чилі та крем-сиром).

Солодка картопля – батат

️Запікаємо батат з лимоном, або улюбленими спеціями. Лимон і батат нарізаємо скибочками, додаємо олію, сіль, чорний мелений перець. Викладаємо по черзі скибочки батату та лимону, накриваємо фольгою і запікаємо 40 хвилин при 180 градусах.

Квашена капуста

️Квашену капусту можна додати до вівсянки, у сендвічі, салати. Беремо варене розтовчене пшоно, квашену капусту і посипаємо шкварками чи смаженою цибулею, заправляємо лляною олією.

Фаршировані помідори

️Помідори фаршируємо кисломолочним сиром, моцарелою, оливками, присипаємо італійськими травами та запікаємо 15 хвилин при 180 градусах.