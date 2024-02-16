Цибуля не буде гірчити: корисний лайфхак від зірки кулінарії Джеймі Олівера

Цибуля є неодмінним інгредієнтом для багатьох страв. Однак гіркота – це далеко не те що ми хочемо отримати від цього інгредієнта.

Роль цибулі у кулінарії складно переоцінити. Соуси, салати, маринад – застосування цього овоча вкрай широке.

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Однак під впливом високих температур цибуля віддає не лише смак та аромат, а й трапляється, що гіркоту. Інколи це доречно, однак багато людей не вважають себе поціновувачами цього смаку. Що ж робити, аби точно гарантувати, що цибуля не буде гірчити, адже просто відмовитися від неї – точно не варіант?

Одним цікавим секретом поділився відомий кулінар Джеймі Олівер. Він наголосив, що це не його особиста знахідка – цей лайфхак підгледів в італійки Нонни Розанни.

Незамінний інгредієнт / Фото Pixabay

Виявляється, все дуже просто. Після того, як ми почистили та нарізали цибулю, потрібно залити її холодною водою та відставити на кілька хвилин.

Замочування – це простий спосіб забрати з цибулі природну гіркоту. Також під час приготування стави можна додавати трішки оцту, аби отримати приємний та цікавий смаковий контраст.