Рецепт, якому пів століття: як приготувати капусту по-грузинськи – закрутка на зиму

Капуста – одна з найбільш популярних закруток серед українських господинь. Оскільки звичні рецепти здатні тішити, але не дивувати, завжди варто звертати увагу на щось новеньке.

Капуста по-грузинськи – це особливий смак та вигляд звичної для всіх страви. Не варто лякатися, що з новим рецептом доведеться "погратися": список інгредієнтів та кроків приготування страви не відлякає навіть новачків.

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Рецепт капусти по-грузинськи

Інгредієнти:

– 3 кілограми капусти;

– 1,5 кілограма буряків;

– 3 стручки гострого червоного перцю;

– 2 головки часнику;

– 2 пуски селери;



для маринаду:

– 100 грамів солі;

– 2 літри води;

– 150 грамів цукру;

– 0,5 літра яблучного оцту (0,5%);

– 1 столова ложка чорного перцю (горошок);

– 7 горошин духмяного перцю;

– 3 гвоздики.

Приготування: