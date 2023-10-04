Рецепт, якому пів століття: як приготувати капусту по-грузинськи – закрутка на зиму

4 жовтня 2023, 22:25
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Джерело:

Життя

Капуста – одна з найбільш популярних закруток серед українських господинь. Оскільки звичні рецепти здатні тішити, але не дивувати, завжди варто звертати увагу на щось новеньке.

Капуста по-грузинськи – це особливий смак та вигляд звичної для всіх страви. Не варто лякатися, що з новим рецептом доведеться "погратися": список інгредієнтів та кроків приготування страви не відлякає навіть новачків.

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Рецепт капусти по-грузинськи

Інгредієнти:

– 3 кілограми капусти;
– 1,5 кілограма буряків;
– 3 стручки гострого червоного перцю;
– 2 головки часнику;
– 2 пуски селери;

для маринаду:
– 100 грамів солі;
– 2 літри води;
– 150 грамів цукру;
– 0,5 літра яблучного оцту (0,5%);
– 1 столова ложка чорного перцю (горошок);
– 7 горошин духмяного перцю;
– 3 гвоздики.

Приготування:

  • Найперше готуємо розсіл, адже він повинен бути холодним. Кип'ятимо воду, розчиняємо сіль та цукор, додаємо усі інші інгредієнти та доводимо до кипіння. Після цього відставляємо вбік та даємо охолонути.
  • Зчищаємо з капусти верхні листки та нарізаємо на тонкі скибочки разом із качаном.
  • Буряк миємо, чистимо та нарізаємо тоненькими кружечками.
  • Часник чистимо та нарізаємо на кілька частин. Перець нарізаємо шматочками.
  • На дно банки або баняка викладаємо шарами буряки, капусту, буряки, часник, перець та селеру.
  • Заливаємо розсолом та залишаємо на три дні.
  • Після цього терміну добре солимо та розмішуємо. Залишаємо на кухні.
  • На 5 день прибираємо капусту у холодильник. Секрет страви – саме у повільному просолюванні.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська