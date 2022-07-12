Консервація з малини на зиму: без варіння, у своєму соку, "п'ятихвилинка"
12 липня 2022 , 22:20Читать новость на русском
Сезон малини у розпалі, а це означає, що настав час робити заготовки на зиму. Ми підготували для вас три рецепти закруток з малини: без варіння, у своєму соку та "п'ятихвилинка".
Консервація з малини у своєму соку
Читайте також Зимова консервація з вишень: готуємо компот для всієї родиниІнгредієнти:
– 1 кілограм малини;
– 10 столових ложок цукру.
Приготування:
- Перед приготуванням обов'язково переберіть малину, щоб всі ягоди були цілими та неушкодженими. Обережно промийте малину у воді та просушіть на шарі паперового рушника.
- Простерилізуйте банки для консервації.
- Щоб малина залишилася цілою, висипайте її у банку чергуючи з цукром.
- Накрийте банки з малиною кришками та ще раз простерилізуйте у великій каструлі з окропом. Проваріть все 10 – 15 хвилин.
- Закрийте банки за допомогою ключа для консервації. Переверніть їх кришками до низу, накрийте кухонним рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.
- Готову консервацію зберігайте у темному і прохолодному місці.
Смачного!
Варення з малини / Фото farmers almanac
Консервація з малини "п'ятихвилинка"Інгредієнти:
– 1 кілограм 230 грамів малини;
– 1 кілограм 230 грамів цукру.
Приготування:
- Засипте малину цукром та залишіть її на 3 – 5 годин, щоб вона пустила сік.
- Відправте її на плиту та проваріть на повільному вогні до кипіння.
- Простерилізуйте банки та кришки.
- Одночасно простерилізувати банки разом з кришками.
- Кипляче варення розлийте у банки. Щоб вони не тріснули, опустіть у них ложку.
- Закрийте банки кришками за допомогою ключа. Переверніть банки верх дном, накрити рушником та залишіть охолоджуватися.
Смачного!
Консервація з малини без варінняІнгредієнти:
– малина;
– цукор.
Приготування:
- Розімніть малину до стану рідкого однорідного пюре.
- Додайте до малинового пюре мед та ретельно перемішайте. Співвідношення ягід та меду 1:1.
- Готове варення розкладіть по банках та зберігайте в холодильнику.
- Пам'ятайте, термін зберігання сирого варення 6 місяців.
Смачного!