Консервація з малини на зиму: без варіння, у своєму соку, "п'ятихвилинка"

12 липня 2022 , 22:20
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Сезон малини у розпалі, а це означає, що настав час робити заготовки на зиму. Ми підготували для вас три рецепти закруток з малини: без варіння, у своєму соку та "п'ятихвилинка".

Консервація з малини у своєму соку

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Інгредієнти:
 – 1 кілограм малини;
 – 10 столових ложок цукру.

Приготування:

  1. Перед приготуванням обов'язково переберіть малину, щоб всі ягоди були цілими та неушкодженими. Обережно промийте малину у воді та просушіть на шарі паперового рушника.
  1. Простерилізуйте банки для консервації. 
  1. Щоб малина залишилася цілою, висипайте її у банку чергуючи з цукром.
  1. Накрийте банки з малиною кришками та ще раз простерилізуйте у великій каструлі з окропом. Проваріть все 10 – 15 хвилин.
  1. Закрийте банки за допомогою ключа для консервації. Переверніть їх кришками до низу, накрийте кухонним рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.
  1. Готову консервацію зберігайте у темному і прохолодному місці.

Смачного!


Варення з малини / Фото farmers almanac

Консервація з малини "п'ятихвилинка"

Інгредієнти:
 – 1 кілограм 230 грамів малини;
 – 1 кілограм 230 грамів цукру.

Приготування:

  1. Засипте малину цукром та залишіть її на 3 – 5 годин, щоб вона пустила сік.
  1. Відправте її на плиту та проваріть на повільному вогні до кипіння. 
  1. Простерилізуйте банки та кришки.
  1. Одночасно простерилізувати банки разом з кришками.
  1. Кипляче варення розлийте у банки. Щоб вони не тріснули, опустіть у них ложку.
  1. Закрийте банки кришками за допомогою ключа. Переверніть банки верх дном, накрити рушником та залишіть охолоджуватися.

Смачного!

Консервація з малини без варіння

Інгредієнти:
 – малина;
 – цукор.

Приготування:

  1. Розімніть малину до стану рідкого однорідного пюре.
  1. Додайте до малинового пюре мед та ретельно перемішайте. Співвідношення ягід та меду 1:1.
  1. Готове варення розкладіть по банках та зберігайте в холодильнику.
  1. Пам'ятайте, термін зберігання сирого варення 6 місяців.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак