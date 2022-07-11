Вишні не тільки смачні ягоди, а й багаті на вітаміни. Щоб смакувати ними взимку – заморозьте їх, або приготуйте компот.

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Ми підготували для вас рецепт компоту з вишень, який ви з легкістю можете повторити вдома. У вас все неодмінно вийде!

Рецепт компоту з вишень на зиму

Порції: 3 – 4 літрові банки

Інгредієнти:

– 500 грамів свіжої вишні;

– 3 літри води;

– 500 грамів цукру.

Приготування:

Щоб приготувати вдалий компот, слід ретельно підготувати всі інгредієнти. Вишні вимийте водою, видаліть хвостики та зіпсуті ягоди (якщо такі є). Після цього ще раз промийте ягоди та висушіть їх на паперовому рушнику.

Простерилізуйте банки та кришки для консервації. Наповніть їх вишнями на 1/3 об'єму.

Для консервації компоту краще обирати пляшкову негазовану воду. Доведіть її в каструлі до кипіння та залийте нею вишні. Накрийте їх кришками.

Залишіть банки з кришками прогрітися на 10 – 15 хвилин. Злийте воду у каструлю, ягоди залишіть у банках.

У каструлю з водою додаємо цукор і кип'ятимо як сироп. Заливаємо банки з вишнями знову, але вже сиропом. Закрийте кришками за допомогою спеціального ключа для консервацій.

Переверніть банки з компотом кришками до низу та накрийте рушником – залишіть їх на 12 годин охолоджуватися при кімнатній температурі. Після відведеного часу, переверніть банки з компотом у звичне положення та зберігайте у прохолодному місці.

Смачного!