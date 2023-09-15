Салат з рисом на зиму "Сніданок туриста": смачна та поживна закрутка

Осінь завжди асоціюється зі зберіганням врожаю та приготуванням консервів, якими можна ласувати взимку. Одна з таких закруток – поживний салат з рисом.

Салат з рисом на зиму – це один із найкращих способів насолодитися смаком овочів та рису впродовж усього року. Ця страва додасть різноманіття до вашого столу та забезпечить вас смачним обідом у найсуворішу пору року.

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Рецепт салату з рисом на зиму

Час : 1 година

: 1 година Порції: 1 літр

– 500 грамів помідорів;– 150 грамів цибулі;– 150 грамів болгарського перцю;– 150 грамів моркви;– 4 зубчики часнику;– чверть стакана рису;– пів чайної ложки цукру;– сіль до смаку;– чверть стакана на олії;– 1 столова ложка оцету 9%.

Приготування:

Всі овочі та рис добре промийте під проточною водою.

Наріжте помідори на довільні шматочки та подрібніть в блендері або кухонному комбайні до однорідного пюре.

Після цього перекладіть пюре в каструлю з товстим дном і розігрійте його на слабкому вогні до кипіння.

Моркву натріть на великій терці. Цибулю наріжте на тонкі кільця. Отриману нарізку овочів додайте в кипляче томатне пюре, перемішайте і тушкуйте протягом 10 хвилин.

Солодкий перець очистіть від насіння і наріжте його на тонкі смужки. Додайте до решти овочів.

Всипте до каструлі сіль та цукор, згодом влийте олію.

Знову перемішайте та тушкуйте овочі ще 10 – 12 хвилин на невеликому вогні під кришкою.

На останок, додайте до овочів добре промитий рис і подрібнений часник. Знову гарно перемішайте салат і тушкуйте його ще 40 хвилин.

За кілька хвилин до завершення приготування додайте оцет та скуштуйте страву. Якщо все гаразд, вимкніть вогонь.

Приготований салат із рису та овочів перекладіть в стерильну літрову банку або дві півлітрові та закрийте їх кришками.

Банки накрийте ковдрою до повного остигання.

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