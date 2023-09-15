Салат з рисом на зиму "Сніданок туриста": смачна та поживна закрутка
15 вересня 2023, 18:17Читать новость на русском
Джерело:Коліжанка
Осінь завжди асоціюється зі зберіганням врожаю та приготуванням консервів, якими можна ласувати взимку. Одна з таких закруток – поживний салат з рисом.
Салат з рисом на зиму – це один із найкращих способів насолодитися смаком овочів та рису впродовж усього року. Ця страва додасть різноманіття до вашого столу та забезпечить вас смачним обідом у найсуворішу пору року.
Цікаво Під силу навіть аматору: курячий шашлик з сезонними овочами за лічені хвилини
Рецепт салату з рисом на зиму
- Час: 1 година
- Порції: 1 літр
– 500 грамів помідорів;
– 150 грамів цибулі;
– 150 грамів болгарського перцю;
– 150 грамів моркви;
– 4 зубчики часнику;
– чверть стакана рису;
– пів чайної ложки цукру;
– сіль до смаку;
– чверть стакана на олії;
– 1 столова ложка оцету 9%.
Приготування:
- Всі овочі та рис добре промийте під проточною водою.
- Наріжте помідори на довільні шматочки та подрібніть в блендері або кухонному комбайні до однорідного пюре.
- Після цього перекладіть пюре в каструлю з товстим дном і розігрійте його на слабкому вогні до кипіння.
- Моркву натріть на великій терці. Цибулю наріжте на тонкі кільця. Отриману нарізку овочів додайте в кипляче томатне пюре, перемішайте і тушкуйте протягом 10 хвилин.
- Солодкий перець очистіть від насіння і наріжте його на тонкі смужки. Додайте до решти овочів.
- Всипте до каструлі сіль та цукор, згодом влийте олію.
- Знову перемішайте та тушкуйте овочі ще 10 – 12 хвилин на невеликому вогні під кришкою.
- На останок, додайте до овочів добре промитий рис і подрібнений часник. Знову гарно перемішайте салат і тушкуйте його ще 40 хвилин.
- За кілька хвилин до завершення приготування додайте оцет та скуштуйте страву. Якщо все гаразд, вимкніть вогонь.
- Приготований салат із рису та овочів перекладіть в стерильну літрову банку або дві півлітрові та закрийте їх кришками.
- Банки накрийте ковдрою до повного остигання.