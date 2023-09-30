Як приготувати мариноване сало: рецепт захисника з фронту

Мариноване сало – завжди доречна закуска на наших столах. Його рецептів є просто безліч, але варто звернути увагу на той, яким користуються наші героїчні захисники.

Наші захисники вміють творити справжні дива не лише у боротьбі з російськими окупантами, а й на кухні. Один з воїнів ЗСУ поділився рецептом маринованого сала, відтворити який зможе навіть повний новачок. Втім, не варто рано робити висновки – смак страви вас точно вразить.

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Рецепт маринованого сала від воїна ЗСУ

Інгредієнти:

– 1 шматок сала;

– лавровий лист до смаку;

– коріандр до смаку;

– паприка до смаку;

– чорний перець до смаку;

– 1 головка часнику;

– соєвий соус до смаку;

– суміш сухих трав.

Приготування: