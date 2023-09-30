Як приготувати мариноване сало: рецепт захисника з фронту

30 вересня 2023, 23:23
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Джерело:

тікток ruslan_moktytskyi

Мариноване сало – завжди доречна закуска на наших столах. Його рецептів є просто безліч, але варто звернути увагу на той, яким користуються наші героїчні захисники.

Наші захисники вміють творити справжні дива не лише у боротьбі з російськими окупантами, а й на кухні. Один з воїнів ЗСУ поділився рецептом маринованого сала, відтворити який зможе навіть повний новачок. Втім, не варто рано робити висновки – смак страви вас точно вразить.

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Рецепт маринованого сала від воїна ЗСУ

 

Інгредієнти:
– 1 шматок сала;
– лавровий лист до смаку;
– коріандр до смаку;
– паприка до смаку;
– чорний перець до смаку;
– 1 головка часнику;
– соєвий соус до смаку;
– суміш сухих трав.

Приготування:

  • Обраний шматок салат розріжте вздовж, але від шкірки не відокремлюйте.
  • Часник очистіть та роздавіть у часникодавці.
  • З'єднайте спеції, сіль, часник та соєвий соус та ретельно перемішайте.
  • Отриманою сумішшю натріть сало.
  • На дошку висипте сухі трави і обваляйте в них сало.
  • Загорніть ароматне сало у пергаментний папір та залиште на кілька годин.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська