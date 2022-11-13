Лише один секрет: без чого ваше тісто для пельменів ніколи не буде найкращим
13 листопада 2022 , 19:15Читать новость на русском
Джерело:Przyslij Przepis
Ліплення пельменів – це процес, який дозволяє не лише отримати смачну страву, а й розвантажитися психологічно. Лише одного секрету достатньо для того, щоб отримати просто ідеальний результат.
Пельмені – це особлива страва, якою любить смакувати кожен із нас. Вони доречні абсолютно завжди, а процес їх приготування може стати чудовим відпочинком від повсякденних справ.
Не пропустіть 8 переваг курячих гомілок, про які ви могли не знати
Соковитий фарш та вдале тісто – головні секрети успіху. І якщо з фаршем може впоратися будь-хто, для отримання ідеального тіста просто необхідно скористатися маленькою хитрістю – додати оцет.
Рецепт ідеального тіста для пельменів
Час: 40 хвилин
Порцій: 4
Кулінарний відпочинок / Фото Cookery
Інгредієнти:
- столова ложка оцту;
- 1 яйце;
- чайна ложка солі;
- 250 грамів води;
- 450 грамів борошна;
- 2 столові ложки олії.
Приготування:
- Спочатку нагріваємо воду.
- В окремій мисці збиваємо яйце, оцет, олію та сіль до однорідності.
- Виливаємо воду у суміш. Постійно помішуючи, додаємо попередньо просіяне борошно. Замішуємо тісто.
- Перекладаємо тісто у пакет та кладемо його у холодильник на 30 хвилин.
- Готово, тепер можна ліпити пельмені з еластичного тіста з нейтральним смаком, так що увесь смак страві даватиме м'ясо.
Смачного!