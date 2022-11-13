Лише один секрет: без чого ваше тісто для пельменів ніколи не буде найкращим

Ліплення пельменів – це процес, який дозволяє не лише отримати смачну страву, а й розвантажитися психологічно. Лише одного секрету достатньо для того, щоб отримати просто ідеальний результат.

Пельмені – це особлива страва, якою любить смакувати кожен із нас. Вони доречні абсолютно завжди, а процес їх приготування може стати чудовим відпочинком від повсякденних справ.

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Соковитий фарш та вдале тісто – головні секрети успіху. І якщо з фаршем може впоратися будь-хто, для отримання ідеального тіста просто необхідно скористатися маленькою хитрістю – додати оцет.

Рецепт ідеального тіста для пельменів

Час: 40 хвилин

Порцій: 4

Кулінарний відпочинок / Фото Cookery

Інгредієнти:

столова ложка оцту;

1 яйце;

чайна ложка солі;

250 грамів води;

450 грамів борошна;

2 столові ложки олії.

Приготування:

Спочатку нагріваємо воду. В окремій мисці збиваємо яйце, оцет, олію та сіль до однорідності. Виливаємо воду у суміш. Постійно помішуючи, додаємо попередньо просіяне борошно. Замішуємо тісто. Перекладаємо тісто у пакет та кладемо його у холодильник на 30 хвилин. Готово, тепер можна ліпити пельмені з еластичного тіста з нейтральним смаком, так що увесь смак страві даватиме м'ясо.

Смачного!