На замітку: морозити чи засушити – як зберегти малину на зиму

Малина – просто неймовірна ягода. Щоб насолодитися її смаком взимку, варто заготувати щось особливе. І мова йде не лише про джеми чи соуси, а й про сушену чи морожену малину, яка надзвичайно смачна та цінна.

Сушену чи морожену малину, можна додати в тісто, домашні мюслі або заварити з них чай. Ця ягода однозначно варта того, щоб подбати про її заготівлю в сезон!

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Сушка малини – як це зробити

Сушена малина – ідеальний, низькокалорійний перекус або добавка до випічки. Сушка малини – заняття нескладне. Перш за все пам'ятайте, що малину можна сушити різними способами: в сушарці, духовці, і навіть на сонці.

Соковита ягода / Фото unsplash

Які ягоди варто сушити

Перш ніж приступити до самого сушіння, необхідно зосередитися на підготовці плодів. По-перше, пам'ятайте, що сушити потрібно тільки здорові екземпляри – зіпсовані або просто злегка зім'яті або деформовані краще викинути або з'їсти. Завдяки цьому ваша сушена малина буде смачною і в ній не буде неприємних смакових ноток. Крім того, ви повинні позбутися будь-яких стебел, листя або бруду.

Сушимо у духовці

Викладіть підготовлені плоди на деко. Тут стане в пригоді папір для випікання, бо при термічній обробці малина швидко пускає сік, який в духовці загусне і підсохне, і вийняти його точно буде непросто.

Як правильно зберегти ягоду на зиму / Фото unsplash

Розігрійте духовку до 60 градусів – не більше. Малину слід сушити, а не запікати. Якщо ваша піч має функцію вентилятора, увімкніть її, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря в пристрої. Поставте деко в духовку і відкрийте дверцята – не закривайте їх. Це може бути проблематично в деяких духовках, але необхідно, щоб волога постійно випаровувалася. Щогодини відкривайте духовку на кілька хвилин. Висихання займе близько 5 – 6 годин.

Як сушити малину у сушарці

Найголовніше – виставити девайс на правильний час та температуру. Вона не повинна перевищувати 60 градусів. Якщо ви бажаєте висушити так, щоб малина зберегла якомога більше корисних речовин, робіть це при температурі 30 – 40 градусів.

Якщо ягід багато, весь процес може тривати до 12 годин.

Сушка за допомогою сонця

Це дійсно відмінний спосіб, який не потребує затрат. За малиною необхідно стежити і перевертати кожні дві години. Ідеальний спосіб сушіння – зірвати малину з куща і відразу ж висушити. Таким чином можна переробити велику кількість фруктів, не накопичуючи їх вдома. Однак обов’язково робіть це за сприятливих погодних умов.

На вулиці має бути вище 25 градусів, досить сухо. Викладіть малину на решітку або сітку, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря. Залиште проміжки між ягодами і накрийте їх шматком марлі.

Як заморозити малину

Для того, щоб ягода зберегла свою структуру та смак, найкраще розділити заморозку на два етапи.

Попередня заморозка малини

Викладіть малину на широке деко або решітку так, щоб ягоди не торкалися одна одної. Потім помістіть їх у найхолодніше відділення морозильної камери та попередньо заморозьте на кілька годин. Це запобіжить їх злипанню.

Основна заморозка

Після попередньої заморозки можна дістати малину з морозильної камери і розфасувати її в поліетиленові пакети або харчові контейнери. Помістіть малину назад у морозилку. Пам'ятайте: заморожуйте малину при максимально низькій температурі. Приготована таким чином заморожена малина зберігається до 12 місяців!

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