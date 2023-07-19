Варення з малини – це така заготовка, яку просто обожнюють і дорослі, і діти. Його цінують за чудовий смак та універсальне застосування.
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Рецепт малинового варення
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Чудова насолода / Фото з сайту Євгена Клопотенка
Приготування:
- Подрібніть малину за допомогою кухонного комбайна або блендера.
- Додайте до ягід цукор, пектин та лимонний сік та ретельно перемішайте.
- Розлийте варення у чисті та простерилізовані банки та прикрийте кришками.
- Стерилізуйте ягоди в маленьких баночках впродовж 20 хвилин, а 0,5 – 1 літрові банки варто стерилізувати 25 – 30 хвилин.
- Після стерилізації банки герметично закупорте і переверніть догори дном до вистигання. Найкраще ще додатково прикрити їх рушником.