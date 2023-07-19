Варення з малини – це така заготовка, яку просто обожнюють і дорослі, і діти. Його цінують за чудовий смак та універсальне застосування.

Не пропустіть Альтернатива мангала: як вдома приготувати курячий шашлик, щоб усім посмакувало

Рецепт малинового варення

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4


Чудова насолода / Фото з сайту Євгена Клопотенка

Приготування:

  • Подрібніть малину за допомогою кухонного комбайна або блендера.
  • Додайте до ягід цукор, пектин та лимонний сік та ретельно перемішайте.
  • Розлийте варення у чисті та простерилізовані банки та прикрийте кришками.
  • Стерилізуйте ягоди в маленьких баночках впродовж 20 хвилин, а 0,5 – 1 літрові банки варто стерилізувати 25 – 30 хвилин.
  • Після стерилізації банки герметично закупорте і переверніть догори дном до вистигання. Найкраще ще додатково прикрити їх рушником.