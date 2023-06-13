Як правильно заморозити полуницю на зиму – більше не повторюйте минулих помилок

Щоб закарбувати смак літа впродовж цілого року, радимо розпочати з сезонних ягід. Ми навчимо вас як правильно заморожувати полуницю, аби вона не втрачала свої властивості.

Полуниця – найпопулярніша ягода, яка відкриває літній сезон свіжих смаколиків. Ми звикли готувати з неї свіжі смузі, додавати у випічку чи у салати.

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Щоб зберегти солодкий смак ягода впродовж року, радимо заморозити її на зиму. Як це зробити вірно, аби не зіпсувати делікатний продукт, – розповідаємо.

Як правильно заморозити полуницю

Заморожена полуниця не втрачає своїх корисних властивостей, тому вона завжди буде не тільки смачними солодощами, а і зможе допомогти укріпити імунітет.

Щоб заморожена полуниця була смачною, потрібно відібрати тільки стиглі цілі ягоди. Після цього варто промити її в холодній воді та висушити за допомогою паперового рушника. Якщо цього не зробити – на ягодах утвориться лід.



Заморожена полуниця / Фото Cook at home mom

Промивати полуницю треба в великій каструлі, потім обережно дістати її звідти та викласти на сито, щоб вода стекла. До речі, варто використовувати тільки пластмасове сито або друшляк, бо залізо вступить з ягодами в реакцію, окислить їх, а значить, вони швидко потемніють.

Сушити необхідно менш як годину, потім ягоди почнуть пускати сік.

Способи заморозки ягід

Замороження полуниці без цукру;

Замороження ягід з цукром;

Замороження полуниці в сиропі;

Кубики льоду з ягодами;

Замороження ягід в пюреподібному стані.

Термін зберігання замороженої полуниці

Заморожена полуниця може зберігатися при температурі – 18 градусів за Цельсієм не більше пів року.