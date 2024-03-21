Ваші гості будуть в захваті: готуємо ідеальну закуску до вина для вечірніх посиденьок

Кожен гурман знає, що сир чудово пасує до вина. Радимо його запекти, адже так буде ще смачніше.

У цьому рецепті використовуються брі та камамбер. Багато українців і не тільки називають їх своїми улюбленими.

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Запечений камамбер

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 2

– сир камамбер чи брі;– тісто листкове бездріжджове;– 150 грамів хамону чи прошуто;– 1 зубчик часнику;– базилік, оливкова олія, сіль, перець, цедра лайма до смаку;– 1 яйце.

Приготування:

Розкачайте пласт листкового тіста так, щоб в нього можна було загорнути головку камамберу чи брі. Наріжте часник та розкладіть шматочки на сирі. Те ж саме зробіть з листочками базиліка. Застеліть тісто хамоном. Посередині покладіть сир та полийте його оливковою олією. Зверху натріть цедру та додайте спеції. Загорніть сир спершу в хамон, а потім – у тісто. На ще одному листку тіста зробіть рядами гарні повздовжні прорізи. Покладіть зверху та гарно загорніть. Змажте зверху яйцем та відправте запікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин.