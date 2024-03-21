Ваші гості будуть в захваті: готуємо ідеальну закуску до вина для вечірніх посиденьок
21 березня 2024, 18:59Читать новость на русском
Джерело:pava_vb
Кожен гурман знає, що сир чудово пасує до вина. Радимо його запекти, адже так буде ще смачніше.
У цьому рецепті використовуються брі та камамбер. Багато українців і не тільки називають їх своїми улюбленими.
Буде смачно Смачний перекус за лічені хвилини: топ-4 рецепти з намазками із морепродуктів
Запечений камамбер
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 2
– сир камамбер чи брі;
– тісто листкове бездріжджове;
– 150 грамів хамону чи прошуто;
– 1 зубчик часнику;
– базилік, оливкова олія, сіль, перець, цедра лайма до смаку;
– 1 яйце.
Приготування:
- Розкачайте пласт листкового тіста так, щоб в нього можна було загорнути головку камамберу чи брі.
- Наріжте часник та розкладіть шматочки на сирі. Те ж саме зробіть з листочками базиліка.
- Застеліть тісто хамоном. Посередині покладіть сир та полийте його оливковою олією. Зверху натріть цедру та додайте спеції.
- Загорніть сир спершу в хамон, а потім – у тісто.
- На ще одному листку тіста зробіть рядами гарні повздовжні прорізи. Покладіть зверху та гарно загорніть.
- Змажте зверху яйцем та відправте запікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин.