Як зберегти свіжість випічки: поради кондитера

Як зберегти випічку свіжою на довго розповідає кондитерка та суддя 1 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф. професіонали" Ліза Глінська.

Відома українська кондитерка Ліза Глінська знає все про випічку та розповість, як готувати її так, щоб вона залишалася свіжою та не черствіла довгий час.

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Розберімося разом, що ж допомагає випічці залишатися свіжою довше, адже незабаром світле свято Великодня і ми будемо випікати святкові пасочки.

Як зберегти випічку свіжою

– Для того, щоб дріжджова випічка довше залишалася свіжою та не черствіла потрібно використовувати борошна вищого ґатунку – в ньому міститься велика кількість клейковини.

– Вершкове масло у складі тіста також допомагає випічці довше залишатися свіжою.

– Термін зберігання випічки також продовжує вміст інвертного цукру або меду в тісті.

– Щоб випічка швидко не черствіла тісто потрібно дати підійти 2 – 3 рази, кожного рази обминаючи його руками – так воно насичується киснем.

– Не пересушуйте паски під час випікання.

– Глазур на пасках не дає випічці підсохнути та довше залишає її свіжою і пухкою.

– Правильне зберігання випічки продовжує її свіжість.

Як правильно зберігати великодню випічку

– Повністю охолодіть готову великодню випічку при кімнатній температурі.

– Щільно загорніть випічку у поліетиленовий пакет, щоб не було доступу до повітря.