Ідеальна закуска для компанії: домашні чипси без грама жиру
Джерело:Pysznosci
Чипси – одна за улюблених закусок для серіалів або дружніх посиденьок. Часто виникає сумнів щодо їх користі для організму, але зняти усі питання зможе продукт, який приготований власноруч.
Коли ми плануємо зібрати в себе вдома компанію друзів або насолодитися переглядом серіалів, то рідко оминаємо стелажі магазинів, на яких лежать чипси. Смак цієї хрусткої закуски підкорив багатьох, але їх калорійність та кількість спецій викликає деякі побоювання щодо впливу на організм.
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Для того, щоб не турбуватися про користь продукту, можна приготувати чипси самому. Ні грама жиру – основна перевага цього рецепту, а домашня закуска нічим не поступається тій, яку можна придбати у магазині.
Рецепт домашніх чипсів
Час: 25 хвилин
Порцій: 2
Здорові чипси своїми руками / Фото Pysznosci
Інгредієнти:
- 200 грамів вареної картоплі;
- 1 цибулина;
- половина склянки кукурудзяного крохмалю;
- 3/4 склянки води.
Приготування:
- Зварену та охолоджену картоплю перекладаємо в миску. Додаємо до неї очищену і нашатковану цибулю. За допомогою блендера робимо однорідну масу.
- Додаємо до суміші кукурудзяний крохмаль і холодну воду. Приправляємо сіллю, перцем і ретельно перемішуємо.
- Перекладаємо масу у кондитерський мішок. На застеленому пергаментним папером деко формуємо невеличкі точки, відстань між ними має складати приблизно 3 сантиметри.
- Накриваємо точки ще одним аркушем пергаментного паперу і притискаємо, щоб сформувалися чипси.
- Випікаємо чипси 7 – 8 хвилин при температурі 200 градусів.