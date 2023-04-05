Ніщо так не говорить про розслаблення, як дошка для сніданку чи бранчів, наповнена ранковими улюбленими стравами! Ви можете поєднати яйця, м’ясо, сири або свіжі фрукти у будь-яких пропорціях, головне – гарно продумати подачу.

Ця чудова ідея підходить для бранчів у вихідні або особливих святкових ранків, наприклад, Великодня. Використовуйте готову їжу або ж приготовлену самотужки, головне – щоб це було швидко та легко.

Читайте Новий смак звичного продукту: 3 небуденні страви з курятини, які варто приготувати

Ідеї ​​інгредієнтів для бранчу

На дошці для сніданку можна помістити будь-які інгредієнти.

М’ясо – ковбаси або домашня шинка, бекон, прошуто чи нарізана курятина.

Сири – нарізані кубиками, скибочками або шматочками, включаючи чедер чи копчену гауду.

Яйця — зварені круто або некруто, омлет чи смажені. Розгляньте яєчні кекси чи фрітату.

Швидко, легко та дуже смачно / Фото averie cooks

Хлібобулочні вироби — печиво, бублики, круасани, вафлі, млинці, білий чи цільнозерновий хліб.

Напої — кава, молоко, вершки, вода, смузі, апельсиновий або інші соки, шампанське або навіть мімоза.

Фрукти – ягоди, такі як полуниця, малина, чорниця, ожина; скибочки яблука, дольки апельсина, дині, банани. Також подумайте про ананас, манго, ківі, виноград тощо.

Овочі – помідори (нарізані або черрі), огірки, червона або біла цибуля, мариновані огірки.

Як зібрати бранч-борд

Насправді немає жодних правил, коли справа доходить до складання дошки. Виберіть, що ви кладете на дошку, і розігрійте або приготуйте за потреби.

Інструкції: