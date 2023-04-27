Так буде смачніше та соковитіше: на який інгредієнт краще замінити яйця у котлетах

Соковиті котлети полюбляють усі, адже ця універсальна страва не лише тішить смаком, а й чудово пасує з будь-яким гарніром. Один секрет – і ваші котлетки будуть ще кращими.

Котлети можна вважати своєрідною обідньою класикою. Фарш, цибуля, спеції – ось майже все, що потрібно для приготування цієї страви.

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Доволі часто у рецепті можна зустріти ще один інгредієнт – яйце. Втім, існує кращий варіант, з яким ваші котлети наблизиться до ідеалу ще на один крок.

Чим можна замінити яйця у котлетах

Якщо ви вже маєте навіть найменший кулінарний стаж, то знаєте, що яйце додають у фарш для того, аби його "зв'язати" і котлети мали гарну форму. На смак чи швидкість приготування цей інгредієнт не впливає.

Котлети повинні бути соковитими / Фото Pexels

Зазвичай варто дотримуватися таких пропорцій: 1 яйце на 0,5 кілограма фаршу. Такий самий ефект дадуть дві столові ложки панірувальних сухарів, але тоді котлети будуть трішки жорсткіші та не такі соковиті.

Дуже гарно зі "зв'язуванням" м'яса впорається манна крупа. Вона ідеально доповнює котлети зі свинини або міксованого фаршу (яловичина + свинина). Ще один інгредієнт, про який мало хто знає – варена картопля. Природний крохмаль гарантує цілісність м'яса, а самі котлети будуть соковитими навіть після охолодження.

Є ще один цікавий трюк, який зробить котлети особливо соковитими: додайте у фарш трішки газованої води та добре вимішайте м'ясо.